Automovilistas evitan la autopista y embotellan San Juan del Río

San Juan del Río, 14 de septiembre de 2026.- El ingreso masivo de automovilistas que buscan librar el congestionamiento de la autopista México-Querétaro ha colapsado las principales vialidades de San Juan del Río, donde el tránsito se ha convertido en un caos que rebasa la capacidad de las calles del municipio.
Las calles del Centro Histórico y las arterias que comunican los distintos puntos de San Juan del Río, ya insuficientes para el parque vehicular que circula a diario, no dan abasto.
El fenómeno se agrava por el acceso de la carretera Panamericana, la ruta que conecta la capital del estado con la Ciudad de México: automovilistas ingresan a la ciudad a la altura de Loma Linda para intentar librar la fila que se forma entre esa zona y la caseta de cobro de Palmillas, y terminan trasladando el embotellamiento hacia el interior de San Juan del Río.
La saturación vehicular mantiene detenidos a automovilistas y a la Policía Municipal en uno de los accesos más transitados de San Juan del Río. rotativo.com.mx
El personal de tránsito municipal, insuficiente para atender la circulación en las calles del centro y en las principales vialidades de conexión del municipio, no logra agilizar el flujo vehicular en los puntos más saturados.
La petición del gobierno estatal a la Guardia Nacional para implementar operativos que ordenen el tránsito en la zona de obras de la autopista México-Querétaro sigue, hasta el momento, sin respuesta de la autoridad federal.