Automovilistas evitan la autopista y embotellan San Juan del Río

Automovilistas evitan la fila hacia la caseta de Palmillas y embotellan las vialidades de San Juan del Río; el personal de tránsito municipal es insuficiente.

de automóviles detenidos y motocicletas de la Policía Municipal en un cruce saturado de San Juan del Río, con una gasolinera Pemex y un letrero hacia el Centro Histórico al fondo.

Vehículos y elementos de la Policía Municipal permanecen detenidos en el tráfico que colapsa las vialidades de acceso al Centro Histórico de San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 14, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 14 de septiembre de 2026.- El ingreso masivo de automovilistas que buscan librar el congestionamiento de la autopista México-Querétaro ha colapsado las principales vialidades de San Juan del Río, donde el tránsito se ha convertido en un caos que rebasa la capacidad de las calles del municipio.

Las calles del Centro Histórico y las arterias que comunican los distintos puntos de San Juan del Río, ya insuficientes para el parque vehicular que circula a diario, no dan abasto.

El fenómeno se agrava por el acceso de la carretera Panamericana, la ruta que conecta la capital del estado con la Ciudad de México: automovilistas ingresan a la ciudad a la altura de Loma Linda para intentar librar la fila que se forma entre esa zona y la caseta de cobro de Palmillas, y terminan trasladando el embotellamiento hacia el interior de San Juan del Río.

Autom\u00f3viles y motocicletas policiacas detenidas en una avenida saturada de San Juan del R\u00edo, con se\u00f1alamientos hacia el Centro Hist\u00f3rico y Amealco, y una gasolinera Pemex al fondo. La saturación vehicular mantiene detenidos a automovilistas y a la Policía Municipal en uno de los accesos más transitados de San Juan del Río. rotativo.com.mx

El personal de tránsito municipal, insuficiente para atender la circulación en las calles del centro y en las principales vialidades de conexión del municipio, no logra agilizar el flujo vehicular en los puntos más saturados.

La petición del gobierno estatal a la Guardia Nacional para implementar operativos que ordenen el tránsito en la zona de obras de la autopista México-Querétaro sigue, hasta el momento, sin respuesta de la autoridad federal.

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