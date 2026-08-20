San Juan del Río, 20 de agosto de 2026.- El gobierno del estado de Querétaro solicitó formalmente a la Guardia Nacional la implementación de operativos carrusel para gestionar el tránsito en la zona de obras de la autopista México-Querétaro, pero hasta la fecha esa petición no ha recibido respuesta formal de la autoridad federal.
Así lo informó públicamente el secretario de Gobierno del Estado, Eric Gudiño, según precisó en conferencia de prensa el regidor del Ayuntamiento de San Juan del Río, Arturo Calvario.
Calvario, quien se desempeñó durante varios años como policía federal de caminos, advirtió que el colapso prolongado de la autopista dejó de ser únicamente un problema de movilidad para convertirse en un riesgo de seguridad pública: cada fila de vehículos aumenta la probabilidad de accidentes, retrasa la llegada de ambulancias, patrullas y cuerpos de rescate, y obliga a miles de automovilistas a utilizar rutas alternas que no fueron diseñadas para soportar ese volumen de tránsito.
"Los primeros minutos de una emergencia pueden marcar la diferencia entre salvar una vida o perderla", sostuvo el regidor, quien describió el operativo carrusel como una técnica utilizada desde hace muchos años para ordenar el flujo vehicular, disminuir frenados bruscos, evitar cuellos de botella y reducir la probabilidad de accidentes en zonas de obra o alta carga vehicular.
"No elimina el problema, pero sí reduce las consecuencias", precisó.
Calvario calificó de preocupante que, existiendo herramientas técnicas para mejorar temporalmente la circulación, no se estén aplicando con la intensidad que la situación exige. "La carretera 57 es uno de los corredores logísticos más importantes de México. Su operación no puede depender únicamente de esperar que algún día concluyan la obra", afirmó.
Señaló que la gestión del tránsito es también una responsabilidad de la autoridad federal y que, cuando esas decisiones no llegan, "quien termina pagando las consecuencias somos nosotros, los ciudadanos".
El regidor mencionó que durante el sexenio anterior se registraron más de 2 mil muertes en la carretera 57, y destacó que ante la omisión federal el municipio de San Juan del Río ha instalado dispositivos viales en puntos críticos —entre ellos las intersecciones de avenida Juárez con salida a Amealco, Luis Romero Soto con Panamericana, y Luis Romero Soto con Boulevard Hidalgo— luego de una reunión con el secretario de Seguridad Pública municipal.
Calvario advirtió que, de ser necesario, esos esfuerzos se redoblarán, e invitó directamente a la Guardia Nacional a ejercer su función vial en el cruce de Boulevard Hidalgo con la lateral de la autopista, frente a McDonald's, punto que calificó como jurisdicción federal.