San Juan del Río, 20 de agosto de 2026.- El grupo legislativo del Partido Acción Nacional promovió un recurso ante la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de Querétaro contra la ley de identidad de género aprobada en el Congreso local, al argumentar que la votación no alcanzó las dos terceras partes requeridas por la Constitución política local cuando el titular del Ejecutivo observa una iniciativa.
El dirigente estatal del PAN, Martín Arango García, anticipó que en las próximas semanas se declarará la inconstitucionalidad de la norma.
"Se dio una ilegalidad el día de ayer en el Congreso y hay que decirlo así", señaló Arango García. Explicó que cuando el Ejecutivo observa una ley, el proceso legislativo establece que para su aprobación se requieren las dos terceras partes de los integrantes del Congreso. Ese umbral, afirmó, no fue alcanzado en la votación.
Junto al recurso ante la Sala Constitucional, la bancada panista presentó una denuncia contra el presidente del Congreso, Piedra Gil, por haber permitido que la votación avanzara pese a no contar con los votos suficientes.
"El presidente del Congreso debe entender que si Querétaro es un estado próspero, es porque en Querétaro la ley sí es la ley; él hoy tiene una investidura que respetar, que es la de presidente del Congreso, no la de militante de Morena", afirmó el dirigente panista.
Arango García sostuvo que la postura del PAN contra la ley es "histórica, no nueva", y que el partido no puede permitir que esa agenda avance en el estado porque considera que pone en riesgo a la niñez y la juventud.
Reconoció que en algún momento uno de los legisladores panistas había señalado que votaría a favor, pero precisó que fue producto de un acuerdo legislativo que se cumplió y que el grupo en su conjunto votó en congruencia con los principios del partido.