PAN impugna ley de identidad de género en Querétaro por votación irregular

El grupo legislativo del PAN promovió un recurso ante la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado tras considerar que la ley no obtuvo las dos terceras partes requeridas cuando el Ejecutivo observa una iniciativa; también hay denuncia contra el presidente del Congreso, Piedra Gil.

Martín Arango García, dirigente estatal del PAN en Querétaro, habla durante una conferencia de prensa.

Martín Arango García informó que el grupo legislativo del PAN promovió un recurso ante la Sala Constitucional contra la ley de identidad de género, al sostener que su aprobación no alcanzó la mayoría requerida.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de agosto de 2026.- El grupo legislativo del Partido Acción Nacional promovió un recurso ante la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de Querétaro contra la ley de identidad de género aprobada en el Congreso local, al argumentar que la votación no alcanzó las dos terceras partes requeridas por la Constitución política local cuando el titular del Ejecutivo observa una iniciativa.

El dirigente estatal del PAN, Martín Arango García, anticipó que en las próximas semanas se declarará la inconstitucionalidad de la norma.

"Se dio una ilegalidad el día de ayer en el Congreso y hay que decirlo así", señaló Arango García. Explicó que cuando el Ejecutivo observa una ley, el proceso legislativo establece que para su aprobación se requieren las dos terceras partes de los integrantes del Congreso. Ese umbral, afirmó, no fue alcanzado en la votación.

Junto al recurso ante la Sala Constitucional, la bancada panista presentó una denuncia contra el presidente del Congreso, Piedra Gil, por haber permitido que la votación avanzara pese a no contar con los votos suficientes.

"El presidente del Congreso debe entender que si Querétaro es un estado próspero, es porque en Querétaro la ley sí es la ley; él hoy tiene una investidura que respetar, que es la de presidente del Congreso, no la de militante de Morena", afirmó el dirigente panista.

Arango García sostuvo que la postura del PAN contra la ley es "histórica, no nueva", y que el partido no puede permitir que esa agenda avance en el estado porque considera que pone en riesgo a la niñez y la juventud.

Reconoció que en algún momento uno de los legisladores panistas había señalado que votaría a favor, pero precisó que fue producto de un acuerdo legislativo que se cumplió y que el grupo en su conjunto votó en congruencia con los principios del partido.

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