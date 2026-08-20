Querétaro, 20 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó la localización con vida de una menor de 17 años que había desaparecido en la colonia Centro de la capital, por lo que quedó desactivada la cédula de identidad emitida mediante el Protocolo ALBA.
De acuerdo con información de la dependencia, la joven será valorada por personal médico y por el equipo interdisciplinario conforme a los protocolos aplicables, a fin de verificar su estado de salud y brindarle la atención correspondiente.
La Fiscalía reconoció la colaboración ciudadana como factor determinante en la localización, que se produjo en breve tiempo tras la activación de la alerta de búsqueda.
El Protocolo ALBA es el mecanismo estatal de búsqueda y localización de niñas, adolescentes y mujeres adultas. Su activación implica la difusión de la cédula de identidad de la persona reportada como desaparecida y la coordinación interinstitucional para su localización.