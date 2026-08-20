Protocolo ALBA localiza a menor desaparecida en Querétaro capital

La Fiscalía General del Estado confirmó que la adolescente, quien había desaparecido en la colonia Centro de la capital, será valorada por personal médico y el equipo interdisciplinario.

Cédula del Protocolo ALBA de la Fiscalía de Querétaro con sello de localización sobre la ficha de búsqueda de la menor

La Fiscalía General del Estado emitió la cédula de búsqueda mediante el Protocolo ALBA; la menor fue localizada con vida en breve tiempo, según informó la dependencia.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 20 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó la localización con vida de una menor de 17 años que había desaparecido en la colonia Centro de la capital, por lo que quedó desactivada la cédula de identidad emitida mediante el Protocolo ALBA.

De acuerdo con información de la dependencia, la joven será valorada por personal médico y por el equipo interdisciplinario conforme a los protocolos aplicables, a fin de verificar su estado de salud y brindarle la atención correspondiente.

La Fiscalía reconoció la colaboración ciudadana como factor determinante en la localización, que se produjo en breve tiempo tras la activación de la alerta de búsqueda.

El Protocolo ALBA es el mecanismo estatal de búsqueda y localización de niñas, adolescentes y mujeres adultas. Su activación implica la difusión de la cédula de identidad de la persona reportada como desaparecida y la coordinación interinstitucional para su localización.

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