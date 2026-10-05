Querétaro, 5 de octubre de 2026.- El Centro de Empoderamiento para las Mujeres del Municipio de Querétaro programó para el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama una plática sobre detección oportuna, una exposición fotográfica, un taller y una jornada de salud, todos gratuitos.
El calendario incluye la plática “Detección oportuna de cáncer de mama”, “Tu salud, tu prioridad: Hablemos de cáncer de mama” y el taller “Memoria en brassieres”. Habrá también una jornada de salud con SESEQ y Grupo Reto en conmemoración de la lucha mundial contra el cáncer, y el encendido de los arcos el 7 de octubre. Las actividades son presenciales y virtuales.
En octubre, el Centro de Empoderamiento tiene más de 60 activaciones entre charlas, talleres y círculos de crecimiento, según la secretaria de la Mujer, Beatriz León. rotativo.com.mx
Requieren inscripción previa en las oficinas del Centro, en Plateros 244, o al teléfono 442 824 0757.
“Solamente en el mes de octubre tenemos más de 60 activaciones, entre charlas psicoemocionales, talleres formativos, círculos de crecimiento”, señaló la secretaria de la Mujer del Municipio de Querétaro, Beatriz León. Quien no forme parte de alguno de los programas, añadió, solo necesita interés en un taller: “lo único que tienes que hacer es llegar al Centro de Empoderamiento”.
El Centro iniciará además su cuarta generación del Círculo de Autonomía, las certificaciones que ofrece a través de ICATEQ.
Las inscripciones se realizan en las oficinas del Centro de Empoderamiento, en Plateros 244, o al teléfono 442 824 0757. rotativo.com.mx
El Centro está en San Pedrito Peñuelas y cuenta con más de 12 mil metros cuadrados destinados al desarrollo integral de las mujeres queretanas, con áreas para actividades deportivas, culturales, sociales, de emprendimiento y fortalecimiento emocional.
En sus instalaciones, la Secretaría de la Mujer ofrece más de 20 talleres de capacitación y formación para ampliar las oportunidades de emprendimiento y la autonomía económica de las mujeres.