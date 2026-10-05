Querétaro ofrece actividades gratis por cáncer de mama en octubre

Habrá jornada de salud con SESEQ y Grupo Reto y encendido de los arcos el 7 de octubre; todas las actividades requieren inscripción previa.

Mujeres sentadas en tapetes realizan un ejercicio con las manos en el rostro en el Centro de Empoderamiento, Querétaro
Todas las actividades del Centro de Empoderamiento son gratuitas y requieren inscripción previa.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de octubre de 2026.- El Centro de Empoderamiento para las Mujeres del Municipio de Querétaro programó para el mes de sensibilización sobre el cáncer de mama una plática sobre detección oportuna, una exposición fotográfica, un taller y una jornada de salud, todos gratuitos.

El calendario incluye la plática “Detección oportuna de cáncer de mama”, “Tu salud, tu prioridad: Hablemos de cáncer de mama” y el taller “Memoria en brassieres”. Habrá también una jornada de salud con SESEQ y Grupo Reto en conmemoración de la lucha mundial contra el cáncer, y el encendido de los arcos el 7 de octubre. Las actividades son presenciales y virtuales.

Mujeres sentadas en tapetes realizan un ejercicio con las manos en el rostro en el Centro de Empoderamiento, Quer\u00e9taro En octubre, el Centro de Empoderamiento tiene más de 60 activaciones entre charlas, talleres y círculos de crecimiento, según la secretaria de la Mujer, Beatriz León. rotativo.com.mx

Requieren inscripción previa en las oficinas del Centro, en Plateros 244, o al teléfono 442 824 0757.

“Solamente en el mes de octubre tenemos más de 60 activaciones, entre charlas psicoemocionales, talleres formativos, círculos de crecimiento”, señaló la secretaria de la Mujer del Municipio de Querétaro, Beatriz León. Quien no forme parte de alguno de los programas, añadió, solo necesita interés en un taller: “lo único que tienes que hacer es llegar al Centro de Empoderamiento”.

El Centro iniciará además su cuarta generación del Círculo de Autonomía, las certificaciones que ofrece a través de ICATEQ.

Cinco mujeres posan con un certificado de regalo y un micr\u00f3fono en una actividad del Centro de Empoderamiento en Quer\u00e9taro Las inscripciones se realizan en las oficinas del Centro de Empoderamiento, en Plateros 244, o al teléfono 442 824 0757. rotativo.com.mx

El Centro está en San Pedrito Peñuelas y cuenta con más de 12 mil metros cuadrados destinados al desarrollo integral de las mujeres queretanas, con áreas para actividades deportivas, culturales, sociales, de emprendimiento y fortalecimiento emocional.

En sus instalaciones, la Secretaría de la Mujer ofrece más de 20 talleres de capacitación y formación para ampliar las oportunidades de emprendimiento y la autonomía económica de las mujeres.

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