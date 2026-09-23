Centro de Empoderamiento gradúa a más de 500 mujeres en Querétaro

En un año de operación, el centro municipal ha recibido a más de 16 mil mujeres; el alcalde llamó a las graduadas a defender Querétaro.

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, habla con micrófono ante las graduadas del Centro de Empoderamiento para las Mujeres.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, llamó a las más de 500 graduadas del Centro de Empoderamiento a defender Querétaro como ejemplo de que es posible vivir en paz.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de septiembre de 2026.- Más de 500 mujeres recibieron su certificación al concluir los cursos de la tercera generación del Centro de Empoderamiento para las Mujeres, espacio municipal que en su primer año de operación ha recibido a más de 16 mil mujeres, de acuerdo con la Secretaría de la Mujer.

El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, encabezó la graduación y planteó que lo aprendido debe ser el punto de partida de nuevos proyectos personales, laborales y económicos.

Las graduadas cursaron alguno de los cuatro programas que imparte la Secretaría de la Mujer: Círculo de Autonomía, Círculo de Empoderamiento, Empleabilidad o Emprendimiento.

La titular de la dependencia, Beatriz León Sotelo, explicó que su objetivo es fortalecer la libertad de las mujeres y darles herramientas y confianza para decidir sobre sus vidas.

Al concluir las capacitaciones, dijo el alcalde, el Municipio entrega a las mujeres herramientas e insumos para que sigan como pilar de sus familias y de la sociedad. “Si ustedes se atreven a luchar, nosotros vamos a estar ahí también dando la lucha con ustedes”, les dijo.

Graduadas de la tercera generaci\u00f3n del Centro de Empoderamiento para las Mujeres posan con sus diplomas junto a funcionarios municipales de Quer\u00e9taro. Las graduadas de la tercera generación cursaron alguno de los cuatro programas de la Secretaría de la Mujer: Círculo de Autonomía, Círculo de Empoderamiento, Empleabilidad o Emprendimiento. rotativo.com.mx

Macías llamó a las graduadas a defender Querétaro para conservar las condiciones que hoy permiten a sus habitantes estudiar, trabajar, emprender y desarrollar nuevos proyectos.

Frente a los retos que existen en distintas partes del país, sostuvo, la ciudad es una tierra de oportunidades y un ejemplo de que es posible vivir en paz, por lo que les pidió cuidar lo construido para que siga como referente nacional.

Su mensaje cerró con una petición: “juntos, juntas, como me lo han pedido, hagamos que Querétaro siga siendo Querétaro”.

León Sotelo reconoció al alcalde por impulsar el centro como una política pública que, a su juicio, beneficia también a las familias, las comunidades, la economía, la educación y el futuro de la ciudad. Desde su apertura, hace un año, el espacio atiende a mujeres con necesidades y aspiraciones diversas, añadió.

Para la secretaria, cada diploma entregado representa horas de aprendizaje y el sacrificio de formarse mientras las graduadas atendían sus responsabilidades familiares y laborales.

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