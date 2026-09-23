Querétaro, 23 de septiembre de 2026.- Más de 500 mujeres recibieron su certificación al concluir los cursos de la tercera generación del Centro de Empoderamiento para las Mujeres, espacio municipal que en su primer año de operación ha recibido a más de 16 mil mujeres, de acuerdo con la Secretaría de la Mujer.
El presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías, encabezó la graduación y planteó que lo aprendido debe ser el punto de partida de nuevos proyectos personales, laborales y económicos.
Las graduadas cursaron alguno de los cuatro programas que imparte la Secretaría de la Mujer: Círculo de Autonomía, Círculo de Empoderamiento, Empleabilidad o Emprendimiento.
La titular de la dependencia, Beatriz León Sotelo, explicó que su objetivo es fortalecer la libertad de las mujeres y darles herramientas y confianza para decidir sobre sus vidas.
Al concluir las capacitaciones, dijo el alcalde, el Municipio entrega a las mujeres herramientas e insumos para que sigan como pilar de sus familias y de la sociedad. “Si ustedes se atreven a luchar, nosotros vamos a estar ahí también dando la lucha con ustedes”, les dijo.
Las graduadas de la tercera generación cursaron alguno de los cuatro programas de la Secretaría de la Mujer: Círculo de Autonomía, Círculo de Empoderamiento, Empleabilidad o Emprendimiento. rotativo.com.mx
Macías llamó a las graduadas a defender Querétaro para conservar las condiciones que hoy permiten a sus habitantes estudiar, trabajar, emprender y desarrollar nuevos proyectos.
Frente a los retos que existen en distintas partes del país, sostuvo, la ciudad es una tierra de oportunidades y un ejemplo de que es posible vivir en paz, por lo que les pidió cuidar lo construido para que siga como referente nacional.
Su mensaje cerró con una petición: “juntos, juntas, como me lo han pedido, hagamos que Querétaro siga siendo Querétaro”.
León Sotelo reconoció al alcalde por impulsar el centro como una política pública que, a su juicio, beneficia también a las familias, las comunidades, la economía, la educación y el futuro de la ciudad. Desde su apertura, hace un año, el espacio atiende a mujeres con necesidades y aspiraciones diversas, añadió.
Para la secretaria, cada diploma entregado representa horas de aprendizaje y el sacrificio de formarse mientras las graduadas atendían sus responsabilidades familiares y laborales.