San Juan del Río, 23 de septiembre de 2026.- El 98.7% del alumbrado público de San Juan del Río funciona con tecnología LED, de acuerdo con el censo que el municipio levanta cada año con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó Ernesto Mora Rico, secretario de Servicios Públicos Municipales.
El censo, que realiza la dependencia con representantes de la CFE, contabiliza poco más de 30 mil 300 luminarias, la cifra que dio a conocer el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia durante su Quinto Infoirme ante medios de comunicacion.
El levantamiento de este año está por comenzar. Solo cuenta el alumbrado público; quedan fuera instalaciones interiores como hospitales generales, la Guardia Nacional o la Presidencia Municipal.
Mora Rico, enfatizo que la secretaría ya no maneja luminarias de vapor de sodio, y las que quedan son pocas.
Mora Rico dijo no poder hablar de la durabilidad de las luminarias que se instalaron durante la administración pasada, en la que no participó, al referir que la dependencia no mide la vida útil por horas sino por garantía: la mayoría tiene cinco años, como en el resto del mercado, y algunas siete o 10.
Explicó que lo que más piden los habitantes son ampliaciones de la red de alumbrado, sobre todo en zonas donde no hay postes, lo que complica la obra.
Como apoyo, y no como obra pública, la secretaría ha colocado reflectores en atrios de iglesias y en canchas de básquetbol y futbol de comunidades para mejorar el alumbrado público para la comunidad.
Por último, el funcionario subrayó que el municipio prácticamente ya no cuenta con luminarias solares. En algunas comunidades la dependencia las sustituyó hace poco por luminarias convencionales. Sus baterías de litio se pierden o dejan de funcionar, conseguir la misma pieza es difícil y, en muchos casos, ya no existe; reponerla sale más caro que comprar una luminaria nueva.