Alumbrado de San Juan del Río es 98.7% LED, según censo con CFE

El municipio sustituye luminarias solares en comunidades porque reponer sus baterías de litio cuesta más que una luminaria nueva.

Postes de alumbrado público con luminarias LED encendidas al anochecer sobre una avenida con tránsito vehicular.

El 98.7% del alumbrado público de San Juan del Río es LED, de acuerdo con el censo anual que el municipio levanta con la CFE. Imagen ilustrativa.

Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 23 de septiembre de 2026.- El 98.7% del alumbrado público de San Juan del Río funciona con tecnología LED, de acuerdo con el censo que el municipio levanta cada año con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó Ernesto Mora Rico, secretario de Servicios Públicos Municipales.

El censo, que realiza la dependencia con representantes de la CFE, contabiliza poco más de 30 mil 300 luminarias, la cifra que dio a conocer el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia durante su Quinto Infoirme ante medios de comunicacion.

El levantamiento de este año está por comenzar. Solo cuenta el alumbrado público; quedan fuera instalaciones interiores como hospitales generales, la Guardia Nacional o la Presidencia Municipal.

Mora Rico, enfatizo que la secretaría ya no maneja luminarias de vapor de sodio, y las que quedan son pocas.

Mora Rico dijo no poder hablar de la durabilidad de las luminarias que se instalaron durante la administración pasada, en la que no participó, al referir que la dependencia no mide la vida útil por horas sino por garantía: la mayoría tiene cinco años, como en el resto del mercado, y algunas siete o 10.

Explicó que lo que más piden los habitantes son ampliaciones de la red de alumbrado, sobre todo en zonas donde no hay postes, lo que complica la obra.

Como apoyo, y no como obra pública, la secretaría ha colocado reflectores en atrios de iglesias y en canchas de básquetbol y futbol de comunidades para mejorar el alumbrado público para la comunidad.

Por último, el funcionario subrayó que el municipio prácticamente ya no cuenta con luminarias solares. En algunas comunidades la dependencia las sustituyó hace poco por luminarias convencionales. Sus baterías de litio se pierden o dejan de funcionar, conseguir la misma pieza es difícil y, en muchos casos, ya no existe; reponerla sale más caro que comprar una luminaria nueva.

gobierno cfe alumbrado publico

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