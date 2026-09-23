El Marqués, 23 de septiembre de 2026.- Un hombre murió atropellado la mañana de hoy sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de la localidad de El Carmen, cuando cruzaba a pie el carril de alta velocidad.
El atropellamiento ocurrió en un tramo antes de llegar a carriles cerrados a la circulación por las obras carreteras que se realizan en la zona. El cierre provocó que varios automóviles pasaran sobre el hombre.
El cruce de personas está prohibido en ese punto. En la zona existe un puente peatonal, pero muchos de los trabajadores del parque y de la propia comunidad de El Carmen no lo utilizan y atraviesan la autopista a pie, con el riesgo que eso implica, como ocurrió en este caso.
Servicios de emergencia de la localidad acudieron al lugar. Las autoridades acordonaron la zona y dieron intervención a la Fiscalía General del Estado de Querétaro para el levantamiento de los restos. Por las condiciones en que quedó el cuerpo, su identificación será difícil. Sin confirmación oficial, la víctima fue descrita como un hombre que aparentaba más de 30 años de edad.
El vehiculo que al parecer fuer el que inicialmente lo impactó, se trata de un transporte de carga que más adelante se detuvo, y que por la situacion habría sido detenido para la investigacion de las autoridades.
Una vez concluidas las diligencias, el Ministerio Público y las autoridades de investigación determinarían lo conducente. Se esperaba que hubiera testigos que aportaran a la policía datos para el esclarecimiento del atropellamiento.