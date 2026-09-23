Muere peatón atropellado en la 57, en El Carmen, El Marqués

El hombre cruzaba a pie el carril de alta velocidad en un tramo con carriles cerrados por obras; en la zona existe un puente peatonal.

Tramo de la autopista México-Querétaro a la altura de El Carmen, El Marqués, donde un peatón murió atropellado en el carril de alta velocidad.

Un peatón murió atropellado en la autopista México-Querétaro, a la altura de El Carmen, cuando cruzaba a pie el carril de alta velocidad.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

El Marqués, 23 de septiembre de 2026.- Un hombre murió atropellado la mañana de hoy sobre la autopista México-Querétaro, a la altura de la localidad de El Carmen, cuando cruzaba a pie el carril de alta velocidad.

El atropellamiento ocurrió en un tramo antes de llegar a carriles cerrados a la circulación por las obras carreteras que se realizan en la zona. El cierre provocó que varios automóviles pasaran sobre el hombre.

El cruce de personas está prohibido en ese punto. En la zona existe un puente peatonal, pero muchos de los trabajadores del parque y de la propia comunidad de El Carmen no lo utilizan y atraviesan la autopista a pie, con el riesgo que eso implica, como ocurrió en este caso.

Servicios de emergencia de la localidad acudieron al lugar. Las autoridades acordonaron la zona y dieron intervención a la Fiscalía General del Estado de Querétaro para el levantamiento de los restos. Por las condiciones en que quedó el cuerpo, su identificación será difícil. Sin confirmación oficial, la víctima fue descrita como un hombre que aparentaba más de 30 años de edad.

El vehiculo que al parecer fuer el que inicialmente lo impactó, se trata de un transporte de carga que más adelante se detuvo, y que por la situacion habría sido detenido para la investigacion de las autoridades.

Una vez concluidas las diligencias, el Ministerio Público y las autoridades de investigación determinarían lo conducente. Se esperaba que hubiera testigos que aportaran a la policía datos para el esclarecimiento del atropellamiento.

seguridad sucesos movilidad accidente

Reciente

Participantes de pie en el escenario durante la presentación de INVERSA, Festival Querétaro Experimental 2026, ante una pantalla que anuncia el festival del 1 al 4 de octubre en Plaza Fundadores.
Querétaro

Querétaro Experimental 2026 instalará domo en Plaza Fundadores

La Secretaría de Cultura municipal reúne a 68 artistas y colectivos en 24 propuestas, con acceso gratuito de 15:00 a 23:00 horas.

Felifer Macías, presidente municipal de Querétaro, habla con micrófono ante las graduadas del Centro de Empoderamiento para las Mujeres.
Querétaro

Centro de Empoderamiento gradúa a más de 500 mujeres en Querétaro

En un año de operación, el centro municipal ha recibido a más de 16 mil mujeres; el alcalde llamó a las graduadas a defender Querétaro.

Dos asistentes se saludan en el escenario de la Convención Binacional México-Estados Unidos organizada por la AmSoc en Ciudad de México
Editorial

Querétaro suma cerca de 800 mdd de inversión de EU en 2026: Kuri

El estado capta el 72% de los data centers del país; Kuri compartió panel con los gobernadores de Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

Medidor de una toma de agua domiciliaria, como las casi 100 mil que prevé la JAPAM en San Juan del Río.
San Juan del Río

JAPAM cerraría 2026 con casi 100 mil tomas en San Juan del Río

La JAPAM construye en Solares Banthí un tanque de mil 500 metros cúbicos con 20 millones de pesos para atender la zona oriente.