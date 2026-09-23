Ingenieros de CONAGUA, a salvo en Oaxaca tras secuestro virtual

La exigencia llegó por llamadas y audios al jefe inmediato de los trabajadores; la Fiscalía le indicó no depositar mientras los buscaba.

Patio de un hotel en Sola de Vega, Oaxaca, donde la Fiscalía halló a tres ingenieros de CONAGUA tras secuestro virtual

En este hotel de Sola de Vega, la Fiscalía de Oaxaca localizó con vida y en buen estado a los tres ingenieros de CONAGUA por quienes se exigían 100 mil pesos.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Oaxaca, 23 de septiembre de 2026.- Los tres ingenieros de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) por cuya supuesta liberación se exigían 100 mil pesos estaban a salvo en un hotel de Sola de Vega. Ahí los localizó con vida y en buen estado la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), que confirmó que se trató de un secuestro virtual.

La exigencia comenzó la mañana del 22 de septiembre: el jefe inmediato de los tres trabajadores recibió llamadas y audios en los que le pedían esa cantidad.

La FGEO recibió el reporte durante las primeras horas. La Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) activaron los protocolos de investigación, recabaron información de una de las líneas telefónicas usadas en las llamadas de exigencia y desplegaron acciones de búsqueda que condujeron hasta el hotel de Sola de Vega.

Mientras avanzaba la búsqueda, personal especializado de la Fiscalía asesoró a quien recibía las llamadas y le indicó que no hiciera ningún depósito, al advertir en el caso las características propias de un secuestro virtual.

La FGEO mantiene abiertas las investigaciones para identificar a quien o quienes resulten responsables y llevarlos ante la autoridad correspondiente.

La dependencia pidió reportar de inmediato cualquier llamada de extorsión o de posible secuestro: la denuncia oportuna, señaló, es la que activa los mecanismos de investigación y búsqueda.

oaxaca conagua seguridad

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