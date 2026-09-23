Oaxaca, 23 de septiembre de 2026.- Los tres ingenieros de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) por cuya supuesta liberación se exigían 100 mil pesos estaban a salvo en un hotel de Sola de Vega. Ahí los localizó con vida y en buen estado la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), que confirmó que se trató de un secuestro virtual.
La exigencia comenzó la mañana del 22 de septiembre: el jefe inmediato de los tres trabajadores recibió llamadas y audios en los que le pedían esa cantidad.
La FGEO recibió el reporte durante las primeras horas. La Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto y la Unidad Especializada en Combate al Secuestro (UECS) activaron los protocolos de investigación, recabaron información de una de las líneas telefónicas usadas en las llamadas de exigencia y desplegaron acciones de búsqueda que condujeron hasta el hotel de Sola de Vega.
Mientras avanzaba la búsqueda, personal especializado de la Fiscalía asesoró a quien recibía las llamadas y le indicó que no hiciera ningún depósito, al advertir en el caso las características propias de un secuestro virtual.
La FGEO mantiene abiertas las investigaciones para identificar a quien o quienes resulten responsables y llevarlos ante la autoridad correspondiente.
La dependencia pidió reportar de inmediato cualquier llamada de extorsión o de posible secuestro: la denuncia oportuna, señaló, es la que activa los mecanismos de investigación y búsqueda.