Chiapas, 23 de septiembre de 2026.- Tres hombres señalados por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) de Chiapas como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en la localidad Piedra Parada, municipio de Ocozocoautla de Espinosa, por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos.

La detención de Emiliano "N", José "N" y Fernando "N" ocurrió durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social de la Fuerza Interinstitucional Conjunta.

En ella participaron la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva (GEP) de la SSP, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

A los tres les fueron aseguradas 20 dosis con material de características del cristal y un vehículo Toyota Tacoma de color rojo, con placas del estado de Michoacán.

Los detenidos y los indicios quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán lo conducente.