Detienen a tres presuntos integrantes del CJNG en Ocozocoautla

La Fuerza Interinstitucional Conjunta les aseguró 20 dosis con material de características del cristal y una Toyota Tacoma roja con placas de Michoacán.

Tres presuntos integrantes del CJNG detenidos en Ocozocoautla, Chiapas, custodiados por agentes estatales y federales

Emiliano "N", José "N" y Fernando "N" fueron detenidos en la localidad Piedra Parada, en Ocozocoautla de Espinosa, señalados por la SSP como presuntos integrantes del CJNG. Se presumen inocentes en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Sep 23, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
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Chiapas, 23 de septiembre de 2026.- Tres hombres señalados por la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) de Chiapas como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en la localidad Piedra Parada, municipio de Ocozocoautla de Espinosa, por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de narcóticos.

La detención de Emiliano "N", José "N" y Fernando "N" ocurrió durante patrullajes de prevención, disuasión del delito y proximidad social de la Fuerza Interinstitucional Conjunta.

En ella participaron la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y la Guardia Estatal Preventiva (GEP) de la SSP, la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

A los tres les fueron aseguradas 20 dosis con material de características del cristal y un vehículo Toyota Tacoma de color rojo, con placas del estado de Michoacán.

Los detenidos y los indicios quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán lo conducente.

seguridad criminalidad sucesos chiapas

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