Querétaro, 23 de septiembre de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un hombre alias "Fosi" por el delito de robo a vehículo, luego de una breve persecución en la colonia Colinas de Menchaca, informó la corporación.
Los oficiales realizaban recorridos de prevención y vigilancia sobre la calle Cadereyta cuando vieron a un sujeto que descendía de una camioneta.
Al percatarse de la presencia policial, empezó a correr. Los agentes le dieron alcance.
Durante la inspección física que le practicaron conforme al protocolo policial, le encontraron un autoestéreo y una llave de paso. Al no poder justificar la procedencia de ambos objetos, fue detenido y trasladado a la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), donde se determinará su situación legal.