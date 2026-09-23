Cabrera prevé aspiraciones a 2027 en gabinete de San Juan del Río

El alcalde pidió a sus colaboradores enfocarse en resultados y comunicarlos; admitió que el presupuesto no alcanza y planteó recaudar más.

Hombre de traje oscuro habla al micrófono durante un desayuno con medios en San Juan del Río sobre el gabinete municipal y 2027.
  • El gabinete municipal de San Juan del Río encara el último año de la administración con probables aspiraciones rumbo a las elecciones de 2027 y sin cargos asegurados.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 23 de septiembre de 2026.- El gabinete municipal de San Juan del Río encara el último año de la administración con probables aspiraciones rumbo a las elecciones de 2027 y sin cargos asegurados: el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia no descartó ninguno de los dos escenarios.

Cuestionado sobre la inquietud de sus colaboradores por participar en el proceso electoral, respondió: "Seguramente habrá aspiraciones, seguramente no puedo decir que no, pero les he pedido que nos enfoquemos".

Sobre los relevos, explicó que el ajuste en la administración es diario y que los cambios se hacen de acuerdo con la necesidad, la circunstancia o la coyuntura. Recordó que ya ha habido cambios en su equipo durante la gestión.

Nadie en el gabinete está exento. Según el alcalde, solo los cargos de elección popular —él, regidores y síndicos— son irremovibles, salvo una licencia temporal o un problema de salud.

El mensaje a su equipo para el cierre se reduce a dos tareas. La primera es entregar resultados en cada área, del desarrollo agropecuario al DIF y la JAPAM, con finanzas sanas y disciplina financiera. A administración, recursos humanos, adquisiciones y contraloría, que calificó como las áreas neurálgicas, les pidió revisarse todos los días con el máximo rigor.

La segunda es comunicar esos resultados. Ahí se dirigió a la prensa: "nunca les he pedido que la línea editorial sea a favor", dijo, y reconoció que las publicaciones de los medios le marcan la agenda pública y le señalan dónde hace falta atender.

Cabrera admitió que no puede estar totalmente satisfecho y dijo que en el cargo se aprende la tolerancia a la frustración: la administración quiere más alcances, pero "los presupuestos no alcanzan". Por eso planteó recaudar más, de manera amigable, además de ordenar y crecer.

Como referencia puso a El Marqués, que a su juicio ya es el municipio con más industria del estado, y citó una cifra que atribuyó al director del Infonavit, Octavio Romero: 10 mil viviendas para San Juan del Río frente a 22 mil para El Marqués.

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