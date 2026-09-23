San Juan del Río, 23 de septiembre de 2026.- El gabinete municipal de San Juan del Río encara el último año de la administración con probables aspiraciones rumbo a las elecciones de 2027 y sin cargos asegurados: el presidente municipal Roberto Cabrera Valencia no descartó ninguno de los dos escenarios.
Cuestionado sobre la inquietud de sus colaboradores por participar en el proceso electoral, respondió: "Seguramente habrá aspiraciones, seguramente no puedo decir que no, pero les he pedido que nos enfoquemos".
Sobre los relevos, explicó que el ajuste en la administración es diario y que los cambios se hacen de acuerdo con la necesidad, la circunstancia o la coyuntura. Recordó que ya ha habido cambios en su equipo durante la gestión.
Nadie en el gabinete está exento. Según el alcalde, solo los cargos de elección popular —él, regidores y síndicos— son irremovibles, salvo una licencia temporal o un problema de salud.
El mensaje a su equipo para el cierre se reduce a dos tareas. La primera es entregar resultados en cada área, del desarrollo agropecuario al DIF y la JAPAM, con finanzas sanas y disciplina financiera. A administración, recursos humanos, adquisiciones y contraloría, que calificó como las áreas neurálgicas, les pidió revisarse todos los días con el máximo rigor.
La segunda es comunicar esos resultados. Ahí se dirigió a la prensa: "nunca les he pedido que la línea editorial sea a favor", dijo, y reconoció que las publicaciones de los medios le marcan la agenda pública y le señalan dónde hace falta atender.
Cabrera admitió que no puede estar totalmente satisfecho y dijo que en el cargo se aprende la tolerancia a la frustración: la administración quiere más alcances, pero "los presupuestos no alcanzan". Por eso planteó recaudar más, de manera amigable, además de ordenar y crecer.
Como referencia puso a El Marqués, que a su juicio ya es el municipio con más industria del estado, y citó una cifra que atribuyó al director del Infonavit, Octavio Romero: 10 mil viviendas para San Juan del Río frente a 22 mil para El Marqués.