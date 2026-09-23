Querétaro Experimental 2026 instalará domo en Plaza Fundadores

La Secretaría de Cultura municipal reúne a 68 artistas y colectivos en 24 propuestas, con acceso gratuito de 15:00 a 23:00 horas.

Participantes de pie en el escenario durante la presentación de INVERSA, Festival Querétaro Experimental 2026, ante una pantalla que anuncia el festival del 1 al 4 de octubre en Plaza Fundadores.
  • INVERSA reúne a 49 artistas y colectivos independientes locales, 12 nacionales y siete internacionales en 24 propuestas multidisciplinarias.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de septiembre de 2026.- Un domo geodésico de 15 metros, con pantallas dentro y fuera de la estructura, ocupará la Plaza Fundadores del 1 al 4 de octubre como sede de INVERSA, Festival Querétaro Experimental 2026, que reunirá a 68 artistas y colectivos locales, nacionales e internacionales con entrada gratuita.

La estructura albergará una experiencia transdisciplinaria que integra imagen, sonido, movimiento y tecnología, explicó Daniela Salgado Márquez, secretaria de Cultura del Municipio de Querétaro.

"Durante los cuatro días del festival, viviremos un recorrido continuo entre piezas audiovisuales, cine inmersivo y espectáculos en vivo, todo unido bajo un hilo conductor fascinante: la idea de que este domo es una gran máquina de la imaginación", afirmó.

El festival forma parte de las actividades conmemorativas por el 30º aniversario de la Declaratoria del Centro Histórico como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sus 24 propuestas multidisciplinarias se presentarán de 15:00 a 23:00 horas.

De los 68 artistas y colectivos, 49 son independientes locales; 12, nacionales, y siete, internacionales.

Entre las propuestas de artistas y colectivos independientes figuran SINCITIO, de Aranxa Álvarez; LATENCIA, de Axel Yael Montiel Torres; SHADOWS OF CODE, de Autómata Lab-MX; AFASIA, del Colectivo Abejorro; DEVENIR, del Colectivo Mixiotecs; CENTRO, de Claudia Donají Quintana Calderón; CÁPSULA DEL TIEMPO, del Colectivo Siamés; TRASCENDER, de PTL-JNA, y SIMBIOSIS, de SINTSIS.

La programación musical incluye a Tom & Collins, Le Twins, Power, Saza Fisher, Dhani Borrego, El Capi, Broz Rodríguez, Luna Deejavyy B2B Magnumm y Danna Godel.

El Municipio espera más de 25 mil asistentes en los cuatro días de un programa dirigido a las familias queretanas y al público en general.

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