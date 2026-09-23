Querétaro, 23 de septiembre de 2026.- Un domo geodésico de 15 metros, con pantallas dentro y fuera de la estructura, ocupará la Plaza Fundadores del 1 al 4 de octubre como sede de INVERSA, Festival Querétaro Experimental 2026, que reunirá a 68 artistas y colectivos locales, nacionales e internacionales con entrada gratuita.
La estructura albergará una experiencia transdisciplinaria que integra imagen, sonido, movimiento y tecnología, explicó Daniela Salgado Márquez, secretaria de Cultura del Municipio de Querétaro.
"Durante los cuatro días del festival, viviremos un recorrido continuo entre piezas audiovisuales, cine inmersivo y espectáculos en vivo, todo unido bajo un hilo conductor fascinante: la idea de que este domo es una gran máquina de la imaginación", afirmó.
El festival forma parte de las actividades conmemorativas por el 30º aniversario de la Declaratoria del Centro Histórico como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Sus 24 propuestas multidisciplinarias se presentarán de 15:00 a 23:00 horas.
De los 68 artistas y colectivos, 49 son independientes locales; 12, nacionales, y siete, internacionales.
Entre las propuestas de artistas y colectivos independientes figuran SINCITIO, de Aranxa Álvarez; LATENCIA, de Axel Yael Montiel Torres; SHADOWS OF CODE, de Autómata Lab-MX; AFASIA, del Colectivo Abejorro; DEVENIR, del Colectivo Mixiotecs; CENTRO, de Claudia Donají Quintana Calderón; CÁPSULA DEL TIEMPO, del Colectivo Siamés; TRASCENDER, de PTL-JNA, y SIMBIOSIS, de SINTSIS.
La programación musical incluye a Tom & Collins, Le Twins, Power, Saza Fisher, Dhani Borrego, El Capi, Broz Rodríguez, Luna Deejavyy B2B Magnumm y Danna Godel.
El Municipio espera más de 25 mil asistentes en los cuatro días de un programa dirigido a las familias queretanas y al público en general.