Detienen en Corregidora a médico requerido en Guanajuato

La Policía de Investigación del Delito cumplimentó en la colonia Candiles una orden de un Juez de Control con sede en San Miguel de Allende.

Dos agentes de investigación sujetan de los brazos a un hombre con el rostro difuminado, médico detenido en Corregidora, ante un fondo con logotipos de Sinergia por Querétaro y de la Fiscalía.

El médico cirujano fue detenido en la colonia Candiles, de Corregidora, en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida en Guanajuato. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Corregidora, 23 de septiembre de 2026.- La Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo en la colonia Candiles, de Corregidora, a Francisco Héctor “N”, médico cirujano requerido en Guanajuato por su probable intervención en el delito de lesiones culposas por negligencia médica.

La PID cumplimentó una orden de aprehensión en coordinación con agentes de Investigación Criminal de Guanajuato, como parte de la Sinergia Regional.

La Fiscalía de Querétaro precisó que el artículo 155-A del Código Penal de Guanajuato establece que, cuando una atención médica causa lesiones por negligencia inexcusable, los hechos pueden constituir lesiones culposas.

Esto ocurre si el personal de salud incumple los cuidados que la ley exige al atender a sus pacientes.

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a la que la PID brindó apoyo, la investigación inició con la denuncia de una persona que señaló haber sido víctima de negligencia médica.

Los actos de investigación permitieron reunir datos de prueba sobre la probable intervención del médico y obtener una orden de aprehensión emitida por un Juez de Control con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato.

seguridad criminalidad sucesos

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