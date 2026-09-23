Corregidora, 23 de septiembre de 2026.- La Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo en la colonia Candiles, de Corregidora, a Francisco Héctor “N”, médico cirujano requerido en Guanajuato por su probable intervención en el delito de lesiones culposas por negligencia médica.
La PID cumplimentó una orden de aprehensión en coordinación con agentes de Investigación Criminal de Guanajuato, como parte de la Sinergia Regional.
La Fiscalía de Querétaro precisó que el artículo 155-A del Código Penal de Guanajuato establece que, cuando una atención médica causa lesiones por negligencia inexcusable, los hechos pueden constituir lesiones culposas.
Esto ocurre si el personal de salud incumple los cuidados que la ley exige al atender a sus pacientes.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, a la que la PID brindó apoyo, la investigación inició con la denuncia de una persona que señaló haber sido víctima de negligencia médica.
Los actos de investigación permitieron reunir datos de prueba sobre la probable intervención del médico y obtener una orden de aprehensión emitida por un Juez de Control con sede en San Miguel de Allende, Guanajuato.