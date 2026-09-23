JAPAM cerraría 2026 con casi 100 mil tomas en San Juan del Río

La JAPAM construye en Solares Banthí un tanque de mil 500 metros cúbicos con 20 millones de pesos para atender la zona oriente.

Medidor de una toma de agua domiciliaria, como las casi 100 mil que prevé la JAPAM en San Juan del Río.

Cerca del 90% de las tomas de agua registradas por la JAPAM en San Juan del Río son domésticas; el organismo prevé cerrar 2026 con casi 100 mil.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 23 de septiembre de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) de San Juan del Río prevé cerrar 2026 con cerca de 100 mil tomas de agua, luego de registrar alrededor de 87 mil el año pasado y entre 95 mil y 96 mil a tres meses de que concluya el año, informó su director, José Antonio Pérez Cabrera.

Cerca del 90% de las tomas son domésticas, alrededor del 5% comerciales y el 3% industriales, además de algunas de uso mixto.

El director explicó el crecimiento por el papel de facilitador que asumió el organismo al otorgar a los desarrolladores inmobiliarios las factibilidades que requieren para proyectos habitacionales, comerciales e industriales.

La zona oriente es la que más crece, de acuerdo con Pérez Cabrera, y hacia allá se dirigen nuevas viviendas del Infonavit y de desarrolladores particulares. Para esa demanda, la JAPAM construye en Solares Banthí un tanque de mil 500 metros cúbicos con una inversión de 20 millones de pesos. "Tenemos que estar a la altura de las necesidades que se vienen", dijo.

Antes levantó el tanque Viveros, que abastece a más de 11 mil beneficiarios de la zona de Nogales, Manantiales y La Rioja.

Más de 60 asentamientos del municipio siguen en proceso de regularización, según el director, y a varios les faltan claves catastrales y escrituras.

La infraestructura llega conforme avanza ese trámite: cuando las colonias donan sus calles al municipio, la JAPAM introduce las redes que requieren, en un trabajo conjunto con el Ayuntamiento.

El presupuesto de la JAPAM llegó este año a 600 millones de pesos, y el director prevé incrementarlo en 2027. El organismo también reforzó las flotillas vehiculares de sus áreas operativas y técnicas, que atienden fugas y mantenimiento en la ciudad.

La recaudación anual ronda los 200 millones de pesos. Esa bolsa incluye los permisos de descarga que pagan comercios e industrias y el cobro adicional cuando rebasan el volumen autorizado; el cobro mensual del agua aporta, por sí solo, entre 100 y 120 millones de pesos al año.

El organismo no tiene deuda, aseguró el director: "tenemos unas finanzas muy sanas, muy disciplinadas".

La cartera vencida bajó de alrededor de 10% en 2025 a entre 6 y 7%, reducción que atribuyó a la puntualidad de los usuarios y al descuento de 9% por pronto pago; de acuerdo con sus cifras, cerca del 95% paga.

Contra las tomas clandestinas, la JAPAM pide a los delegados de las comunidades y a los presidentes de colonos denunciar cada caso.

El organismo clausura conforme a la normativa e invita a los responsables a regularizarse mediante el contrato correspondiente.

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