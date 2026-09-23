San Juan del Río, 23 de septiembre de 2026.- La Junta de Agua Potable y Alcantarillado Municipal (JAPAM) de San Juan del Río prevé cerrar 2026 con cerca de 100 mil tomas de agua, luego de registrar alrededor de 87 mil el año pasado y entre 95 mil y 96 mil a tres meses de que concluya el año, informó su director, José Antonio Pérez Cabrera.
Cerca del 90% de las tomas son domésticas, alrededor del 5% comerciales y el 3% industriales, además de algunas de uso mixto.
El director explicó el crecimiento por el papel de facilitador que asumió el organismo al otorgar a los desarrolladores inmobiliarios las factibilidades que requieren para proyectos habitacionales, comerciales e industriales.
La zona oriente es la que más crece, de acuerdo con Pérez Cabrera, y hacia allá se dirigen nuevas viviendas del Infonavit y de desarrolladores particulares. Para esa demanda, la JAPAM construye en Solares Banthí un tanque de mil 500 metros cúbicos con una inversión de 20 millones de pesos. "Tenemos que estar a la altura de las necesidades que se vienen", dijo.
Antes levantó el tanque Viveros, que abastece a más de 11 mil beneficiarios de la zona de Nogales, Manantiales y La Rioja.
Más de 60 asentamientos del municipio siguen en proceso de regularización, según el director, y a varios les faltan claves catastrales y escrituras.
La infraestructura llega conforme avanza ese trámite: cuando las colonias donan sus calles al municipio, la JAPAM introduce las redes que requieren, en un trabajo conjunto con el Ayuntamiento.
El presupuesto de la JAPAM llegó este año a 600 millones de pesos, y el director prevé incrementarlo en 2027. El organismo también reforzó las flotillas vehiculares de sus áreas operativas y técnicas, que atienden fugas y mantenimiento en la ciudad.
La recaudación anual ronda los 200 millones de pesos. Esa bolsa incluye los permisos de descarga que pagan comercios e industrias y el cobro adicional cuando rebasan el volumen autorizado; el cobro mensual del agua aporta, por sí solo, entre 100 y 120 millones de pesos al año.
El organismo no tiene deuda, aseguró el director: "tenemos unas finanzas muy sanas, muy disciplinadas".
La cartera vencida bajó de alrededor de 10% en 2025 a entre 6 y 7%, reducción que atribuyó a la puntualidad de los usuarios y al descuento de 9% por pronto pago; de acuerdo con sus cifras, cerca del 95% paga.
Contra las tomas clandestinas, la JAPAM pide a los delegados de las comunidades y a los presidentes de colonos denunciar cada caso.
El organismo clausura conforme a la normativa e invita a los responsables a regularizarse mediante el contrato correspondiente.