San Juan del Río, 23 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Servicios Públicos Municipales de San Juan del Río gestiona ante la Secretaría de Finanzas los recursos para adornar el Jardín Independencia y el Puente de la Historia en Día de Muertos, ya que este año no tiene presupuesto asignado para decoración, informó su titular, Ernesto Mora Rico.
"Yo en este año no cuento con presupuesto, tengo hasta ahorita cero pesos de presupuesto para adornos", explicó el funcionario al ser consultado sobre los adornos de la temporada patria.
Mora Rico prevé reunirse esta semana con el titular de Finanzas para saber si habrá recursos. El plazo lo marcan las empresas que rentan los adornos: piden confirmación la próxima semana y, después, ya no están en condiciones de surtirlos.
La dependencia disponía antes de entre 1.5 y 2 millones de pesos al año para decorar la ciudad en cuatro fechas: 14 de febrero, 15 de septiembre, Día de Muertos y Navidad.
Mientras se define la gestión, el secretario revisa de dónde puede hacer recortes para colocar al menos flores en el Jardín Independencia durante la temporada del festival. Solicitar donaciones a empresas, explicó, resulta más complicado para una secretaría de servicios.
En los panteones, el operativo de Día de Muertos ya arrancó por instrucción del presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, con labores de deshierbe en algunos.
Los cuatro panteones municipales tienen un programa para quedar listos, y el operativo incluye apoyo a los panteones delegacionales, aunque en sentido estricto no corresponden a Servicios Públicos.
Los panteones particulares, donde se cobra por el servicio, quedan fuera. Ese tema, precisó Mora Rico, corresponde a la Secretaría de Gobierno.