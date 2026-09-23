San Juan del Río busca opciones para adornos de Día de Muertos: Mora

La dependencia disponía antes de entre 1.5 y 2 millones de pesos anuales para decorar la ciudad en cuatro temporadas.

Ernesto Mora Rico, secretario de Servicios Públicos Municipales de San Juan del Río, responde a reporteros sobre el presupuesto para adornos de Día de Muertos.

Ernesto Mora Rico, secretario de Servicios Públicos Municipales, reconoció que este año buscas mecanismos para adquirir los adornos; la decoración de Día de Muertos depende de la Secretaría de Finanzas.

FOTO: MARTIN GARCIA
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 23 de septiembre de 2026.- La Secretaría de Servicios Públicos Municipales de San Juan del Río gestiona ante la Secretaría de Finanzas los recursos para adornar el Jardín Independencia y el Puente de la Historia en Día de Muertos, ya que este año no tiene presupuesto asignado para decoración, informó su titular, Ernesto Mora Rico.

"Yo en este año no cuento con presupuesto, tengo hasta ahorita cero pesos de presupuesto para adornos", explicó el funcionario al ser consultado sobre los adornos de la temporada patria.

Mora Rico prevé reunirse esta semana con el titular de Finanzas para saber si habrá recursos. El plazo lo marcan las empresas que rentan los adornos: piden confirmación la próxima semana y, después, ya no están en condiciones de surtirlos.

La dependencia disponía antes de entre 1.5 y 2 millones de pesos al año para decorar la ciudad en cuatro fechas: 14 de febrero, 15 de septiembre, Día de Muertos y Navidad.

Mientras se define la gestión, el secretario revisa de dónde puede hacer recortes para colocar al menos flores en el Jardín Independencia durante la temporada del festival. Solicitar donaciones a empresas, explicó, resulta más complicado para una secretaría de servicios.

En los panteones, el operativo de Día de Muertos ya arrancó por instrucción del presidente municipal, Roberto Cabrera Valencia, con labores de deshierbe en algunos.

Los cuatro panteones municipales tienen un programa para quedar listos, y el operativo incluye apoyo a los panteones delegacionales, aunque en sentido estricto no corresponden a Servicios Públicos.

Los panteones particulares, donde se cobra por el servicio, quedan fuera. Ese tema, precisó Mora Rico, corresponde a la Secretaría de Gobierno.

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