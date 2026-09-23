Querétaro suma cerca de 800 mdd de inversión de EU en 2026: Kuri

El estado capta el 72% de los data centers del país; Kuri compartió panel con los gobernadores de Guanajuato, Jalisco y Michoacán.

Dos asistentes se saludan en el escenario de la Convención Binacional México-Estados Unidos organizada por la AmSoc en Ciudad de México

La American Society of Mexico convocó a llevar las próximas ediciones de la convención binacional a distintos estados de la República.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 23, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 23 de septiembre de 2026.- Querétaro suma cerca de 800 millones de dólares de inversión de Estados Unidos en lo que va del año, de acuerdo con el gobernador Mauricio Kuri González, quien presentó la cifra en la Quinta Convención Binacional México-Estados Unidos, en vísperas de la revisión del T-MEC.

Con ese monto, sostuvo, la entidad se ubica entre los tres primeros lugares del país en inversión procedente de Norteamérica.

El mandatario informó en el mismo foro que el estado capta el 72% de los data centers del país, actividad que colocó al lado de las industrias aeroespacial y automotriz como eje del desarrollo tecnológico de la entidad: "un nuevo clúster que es el clúster de data centers", dijo.

Kuri González atribuyó esa atracción de capital a la relación con Estados Unidos, que, afirmó, permite a Querétaro "seguir siendo un estado con formalidad, con estado de derecho, con seguridad jurídica, patrimonial y física".

Participante con micr\u00f3fono en la Convenci\u00f3n Binacional M\u00e9xico-Estados Unidos, donde se expuso la inversi\u00f3n de Estados Unidos en Quer\u00e9taro Querétaro capta el 72% de los data centers del país, informó el gobierno estatal ante los asistentes a la convención binacional. rotativo.com.mx

"Estados Unidos y México compartimos mucho más que tres mil kilómetros de frontera, tenemos un gran comercio, somos amigos, somos aliados, somos hermanos", expresó.

Para sostener su oferta ante los inversionistas, el gobernador expuso que la entidad cuenta con la única universidad aeronáutica del país, lo que, dijo, ha permitido la llegada de empresas del sector aeroespacial y automotriz. Destacó una oferta académica de 125 universidades públicas y privadas y el modelo de Triple Hélice, que vincula academia, empresa y gobierno, y al que atribuyó la formación de los mejores ingenieros del país.

Dos participantes dialogan en el escenario de la Quinta Convenci\u00f3n Binacional M\u00e9xico-Estados Unidos, previo a la revisi\u00f3n del T-MEC La Quinta Convención Binacional México-Estados Unidos reunió a más de 40 especialistas de ambos países en vísperas de la revisión del T-MEC. rotativo.com.mx

En materia laboral, sostuvo que su gobierno opera bajo la convicción de que el empleo es el mejor programa social y de que no se puede ayudar al empleado destruyendo al empleador. Por eso, explicó, la apuesta es ser socio de los empresarios desde dos premisas: ser muy competitivos y propiciar que las empresas generen riqueza.

Kuri González compartió el panel "La ventaja exportadora de México: tecnología, manufactura y agronegocios" con sus homólogos de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, al frente de economías exportadoras complementarias, en el que se analizaron la infraestructura, el talento y las políticas necesarias para ampliar el comercio con Estados Unidos y fortalecer las cadenas de suministro de América del Norte.

Panelistas de "La ventaja exportadora de M\u00e9xico: tecnolog\u00eda, manufactura y agronegocios" posan en la Convenci\u00f3n Binacional M\u00e9xico-Estados Unidos En el panel sobre la ventaja exportadora de México, los gobernadores de Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Michoacán pugnaron porque Norteamérica opere como una sola región comercial frente al proteccionismo desde China. rotativo.com.mx

Ante la revisión formal del tratado, los gobernadores pugnaron porque México, Estados Unidos y Canadá se entiendan como una región comercial y aliada para hacer frente a la competencia desleal y al proteccionismo que, señalaron, se da desde China.

La convención, organizada por la American Society of Mexico (AmSoc), reunió a más de 40 especialistas y figuras de ambos países y a más de mil 500 representantes empresariales, gubernamentales, diplomáticos, académicos y de la sociedad civil.

La AmSoc, presidida de manera honoraria por el embajador de Estados Unidos y encabezada por Larry Rubin, convocó a llevar sus próximas ediciones a distintos estados de la República para discutir los retos y oportunidades de cada región.

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