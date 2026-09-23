Querétaro, 23 de septiembre de 2026.- Querétaro suma cerca de 800 millones de dólares de inversión de Estados Unidos en lo que va del año, de acuerdo con el gobernador Mauricio Kuri González, quien presentó la cifra en la Quinta Convención Binacional México-Estados Unidos, en vísperas de la revisión del T-MEC.

Con ese monto, sostuvo, la entidad se ubica entre los tres primeros lugares del país en inversión procedente de Norteamérica.

El mandatario informó en el mismo foro que el estado capta el 72% de los data centers del país, actividad que colocó al lado de las industrias aeroespacial y automotriz como eje del desarrollo tecnológico de la entidad: "un nuevo clúster que es el clúster de data centers", dijo.

Kuri González atribuyó esa atracción de capital a la relación con Estados Unidos, que, afirmó, permite a Querétaro "seguir siendo un estado con formalidad, con estado de derecho, con seguridad jurídica, patrimonial y física".

Querétaro capta el 72% de los data centers del país, informó el gobierno estatal ante los asistentes a la convención binacional. rotativo.com.mx

"Estados Unidos y México compartimos mucho más que tres mil kilómetros de frontera, tenemos un gran comercio, somos amigos, somos aliados, somos hermanos", expresó.

Para sostener su oferta ante los inversionistas, el gobernador expuso que la entidad cuenta con la única universidad aeronáutica del país, lo que, dijo, ha permitido la llegada de empresas del sector aeroespacial y automotriz. Destacó una oferta académica de 125 universidades públicas y privadas y el modelo de Triple Hélice, que vincula academia, empresa y gobierno, y al que atribuyó la formación de los mejores ingenieros del país.

La Quinta Convención Binacional México-Estados Unidos reunió a más de 40 especialistas de ambos países en vísperas de la revisión del T-MEC. rotativo.com.mx

En materia laboral, sostuvo que su gobierno opera bajo la convicción de que el empleo es el mejor programa social y de que no se puede ayudar al empleado destruyendo al empleador. Por eso, explicó, la apuesta es ser socio de los empresarios desde dos premisas: ser muy competitivos y propiciar que las empresas generen riqueza.

Kuri González compartió el panel "La ventaja exportadora de México: tecnología, manufactura y agronegocios" con sus homólogos de Guanajuato, Jalisco y Michoacán, al frente de economías exportadoras complementarias, en el que se analizaron la infraestructura, el talento y las políticas necesarias para ampliar el comercio con Estados Unidos y fortalecer las cadenas de suministro de América del Norte.

En el panel sobre la ventaja exportadora de México, los gobernadores de Querétaro, Guanajuato, Jalisco y Michoacán pugnaron porque Norteamérica opere como una sola región comercial frente al proteccionismo desde China. rotativo.com.mx

Ante la revisión formal del tratado, los gobernadores pugnaron porque México, Estados Unidos y Canadá se entiendan como una región comercial y aliada para hacer frente a la competencia desleal y al proteccionismo que, señalaron, se da desde China.

La convención, organizada por la American Society of Mexico (AmSoc), reunió a más de 40 especialistas y figuras de ambos países y a más de mil 500 representantes empresariales, gubernamentales, diplomáticos, académicos y de la sociedad civil.

La AmSoc, presidida de manera honoraria por el embajador de Estados Unidos y encabezada por Larry Rubin, convocó a llevar sus próximas ediciones a distintos estados de la República para discutir los retos y oportunidades de cada región.