San Juan del Río, 22 de septiembre de 2026.- El gobierno municipal de San Juan del Río prepara la apertura de su Centro Histórico Cultural antes de que concluya el año, en el inmueble que hasta hace un tiempo funcionó como la antigua biblioteca del Jardín Independencia, informó el coordinador de Desarrollo Económico municipal, Francisco Javier Durán Zárate.
El recinto contará con cerca de siete áreas centradas en el arte, la cultura y el vino.
Entre ellas estará el Museo Antropológico, cerrado alrededor de un año por trabajos de remodelación y que el municipio reactiva en coordinación con la dependencia de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. También se contempla la reapertura de la Casa del Vino, en conjunto con el Clúster Vitivinícola, y un nuevo Museo del Vino dentro del mismo recinto.
"Es un centro, como lo ha dicho el alcalde, muy enfocado al tema del arte, la cultura y el vino", explicó Durán Zárate, quien adelantó que el nombre definitivo del recinto está pendiente de anuncio y podría cambiar respecto al que usa actualmente la administración.
El proyecto se suma a otras intervenciones recientes en el mismo espacio, como la convocatoria municipal para renovar las letras monumentales del Jardín Independencia.
El monto de la inversión para el proyecto no fue proporcionado por el entrevistado; según señaló, corresponde a la dirección de Obras Públicas del municipio.