San Juan del Río tendrá Centro Histórico Cultural

El recinto, ubicado en la antigua biblioteca del Jardín Independencia, sumará el Museo del Vino y la reapertura de la Casa del Vino.

Botellas o barricas de vino asociadas a la Ruta del Queso y el Vino en San Juan del Río.
  • El Museo del Vino y la reapertura de la Casa del Vino formarán parte del nuevo recinto cultural.
Foto: Ilustrativa/ (depositphotos)
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 22 de septiembre de 2026.- El gobierno municipal de San Juan del Río prepara la apertura de su Centro Histórico Cultural antes de que concluya el año, en el inmueble que hasta hace un tiempo funcionó como la antigua biblioteca del Jardín Independencia, informó el coordinador de Desarrollo Económico municipal, Francisco Javier Durán Zárate.

El recinto contará con cerca de siete áreas centradas en el arte, la cultura y el vino.

Entre ellas estará el Museo Antropológico, cerrado alrededor de un año por trabajos de remodelación y que el municipio reactiva en coordinación con la dependencia de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. También se contempla la reapertura de la Casa del Vino, en conjunto con el Clúster Vitivinícola, y un nuevo Museo del Vino dentro del mismo recinto.

"Es un centro, como lo ha dicho el alcalde, muy enfocado al tema del arte, la cultura y el vino", explicó Durán Zárate, quien adelantó que el nombre definitivo del recinto está pendiente de anuncio y podría cambiar respecto al que usa actualmente la administración.

El proyecto se suma a otras intervenciones recientes en el mismo espacio, como la convocatoria municipal para renovar las letras monumentales del Jardín Independencia.

El monto de la inversión para el proyecto no fue proporcionado por el entrevistado; según señaló, corresponde a la dirección de Obras Públicas del municipio.

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