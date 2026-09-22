Sentencian a dos hombres a 28 años por homicidio en Querétaro

También fueron condenados por el robo calificado del vehículo de la víctima y deberán pagar la reparación del daño.

Fotografías oficiales de la Fiscalía General del Estado de Querétaro de los dos sentenciados por homicidio calificado y robo calificado en Santa Rosa Jáuregui, con los rostros difuminados por la propia fuente.

Gustavo Daniel "N", alias "El Cholo", y Yair "N", alias "El Guayabo", fueron sentenciados a 28 años y 9 meses de prisión por homicidio calificado y robo calificado cometidos en Santa Rosa Jáuregui.

Getting your Trinity Audio player ready...
Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Sep 22, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

See Full Bio

Querétaro, 22 de septiembre de 2026.- Gustavo Daniel "N", alias "El Cholo", y Yair "N", alias "El Guayabo", fueron sentenciados a 28 años y 9 meses de prisión cada uno por los delitos de homicidio calificado y robo calificado, cometidos en marzo de 2024 en la delegación Santa Rosa Jáuregui, municipio de Querétaro, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE).

La noche del 24 de marzo de 2024, la víctima llegó a bordo de un vehículo a una zona ubicada detrás del fraccionamiento Hacienda Santa Rosa, donde se encontraban los dos hombres.

Ahí, Gustavo Daniel "N" la golpeó en la cabeza y le provocó lesiones que le causaron la muerte; después ordenó a Yair "N" que retirara el cuerpo y el vehículo del lugar.

La investigación de la FGE estableció que el cuerpo fue abandonado en una zona cerril de la localidad de Montenegro, también en Santa Rosa Jáuregui, mientras el vehículo fue sustraído del sitio.

Los datos de prueba reunidos durante la indagatoria se desahogaron ante la autoridad judicial en juicio, al término del cual se dictó fallo condenatorio en contra de ambos.

Por homicidio calificado, cada uno recibió 26 años y 6 meses de prisión y una multa; por robo calificado, 2 años y 3 meses adicionales, para un total de 28 años y 9 meses de prisión por sentenciado.

El fallo ordena también la reparación del daño —indemnización, gastos funerarios y daño moral— a favor de las víctimas indirectas, la suspensión de sus derechos civiles y políticos, una amonestación en privado y la negativa de beneficios sustitutivos de la pena.

Sobre el vehículo robado, la autoridad judicial dejó a salvo los derechos de las personas ofendidas para reclamar el monto correspondiente.

seguridad criminalidad sucesos

Reciente

Fila de tractocamiones sobre la autopista México-Querétaro con dirección a la Ciudad de México, a la altura de San Juan del Río
Editorial

Obras en el km 139 generan carga intensa en la México-Querétaro

Hacia la Ciudad de México, las labores del kilómetro 148 al 158 también redujeron carriles; conductores reportaron trayectos de casi cuatro horas desde el Estado de México.

Fila de automóviles y un autobús sobre Prolongación Constituyentes, vialidad que recibirá más tráfico por la reducción de carriles en la autopista México-Querétaro
Editorial

México-Querétaro operará a un carril hacia la capital hasta el 24

La AMEQ, Querétaro y El Marqués prevén mayor flujo vehicular en Prolongación Constituyentes y traslados más largos mientras dure la restricción ordenada por autoridades federales.

Cuatro personas detenidas por fuerzas federales en Mazatlán, Sinaloa, entre ellas Jesús Antonio "N", alias El Peli
Seguridad

Detienen en Mazatlán a El Peli, señalado operador de Los Chapitos

El Gabinete de Seguridad le atribuye la logística, el abastecimiento y la administración del dinero de la venta de narcóticos en el puerto sinaloense.

Participantes de la conferencia de Morena sobre la Glosa del Quinto Informe, ante el atril del Poder Legislativo de Querétaro.
Legislatura

Morena pide aclarar en Glosa uso de 465 mdp para inundaciones

Santiago Nieto Castillo advirtió inconsistencias metodológicas porque la información financiera del Ejecutivo estatal mezcla datos de distintos ejercicios fiscales.