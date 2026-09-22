Querétaro, 22 de septiembre de 2026.- Gustavo Daniel "N", alias "El Cholo", y Yair "N", alias "El Guayabo", fueron sentenciados a 28 años y 9 meses de prisión cada uno por los delitos de homicidio calificado y robo calificado, cometidos en marzo de 2024 en la delegación Santa Rosa Jáuregui, municipio de Querétaro, informó la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE).
La noche del 24 de marzo de 2024, la víctima llegó a bordo de un vehículo a una zona ubicada detrás del fraccionamiento Hacienda Santa Rosa, donde se encontraban los dos hombres.
Ahí, Gustavo Daniel "N" la golpeó en la cabeza y le provocó lesiones que le causaron la muerte; después ordenó a Yair "N" que retirara el cuerpo y el vehículo del lugar.
La investigación de la FGE estableció que el cuerpo fue abandonado en una zona cerril de la localidad de Montenegro, también en Santa Rosa Jáuregui, mientras el vehículo fue sustraído del sitio.
Los datos de prueba reunidos durante la indagatoria se desahogaron ante la autoridad judicial en juicio, al término del cual se dictó fallo condenatorio en contra de ambos.
Por homicidio calificado, cada uno recibió 26 años y 6 meses de prisión y una multa; por robo calificado, 2 años y 3 meses adicionales, para un total de 28 años y 9 meses de prisión por sentenciado.
El fallo ordena también la reparación del daño —indemnización, gastos funerarios y daño moral— a favor de las víctimas indirectas, la suspensión de sus derechos civiles y políticos, una amonestación en privado y la negativa de beneficios sustitutivos de la pena.
Sobre el vehículo robado, la autoridad judicial dejó a salvo los derechos de las personas ofendidas para reclamar el monto correspondiente.