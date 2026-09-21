San Juan del Río, 21 Septiembre 2026.- La madre de un joven que, según su denuncia, murió a golpes el pasado 28 de abril exigió que el proceso penal en su contra se mantenga como homicidio doloso, luego de que la defensa de los señalados presentó una apelación para reclasificarlo como homicidio simple.

Lidia Uribe relató que su hijo fue detenido por elementos de la Policía Estatal y de la Policía Municipal, y que fue golpeado ese día hasta fallecer en el mismo lugar de la agresión.

Este caso fue el que llevó a la Fiscalía General del Estado a abrir, en mayo, una carpeta de investigación por la muerte de un detenido en el juzgado cívico de San Juan del Río.

"Todos necesitamos ayuda psicológica", dijo Uribe, al referirse también al estado emocional de su nieto, hijo de la víctima, quien —afirmó— dejó de asistir a la escuela y ha bajado su rendimiento desde la muerte de su padre.

De acuerdo con el relato de la madre, un golpe le provocó una lesión interna grave; el joven permaneció con vida alrededor de 15 minutos antes de fallecer en el sitio.

Uribe sostuvo que no se solicitó ambulancia ni atención médica en ese momento, y que existen videos que muestran el traslado del cuerpo hacia una patrulla, ya sin signos de vida, antes de ser llevado al juzgado cívico.

"La justicia también debe alcanzar a las que portan un uniforme", exige uno de los carteles de la protesta convocada por familiares de Óscar rotativo.com.mx

La madre también afirmó que testigos presenciaron el momento en que golpearon a su hijo y le fracturaron la nariz, aunque señaló que ese tramo no quedó registrado en las cámaras de las corporaciones presentes en el lugar.

El caso se encuentra actualmente clasificado como homicidio doloso. Los señalados, que permanecen en libertad mientras continúa el proceso, presentaron una apelación para que el delito se reclasifique a homicidio simple.

Uribe pidió que el juzgador —al que se refirió como Braulio Guerra— resuelva con imparcialidad, "porque hay muchas pruebas".

Antes de esa resolución está programada una audiencia para que la familia exponga la falta de atención psicológica y otros apoyos que, dijo, no les han sido otorgados. La siguiente audiencia del proceso principal está fijada para el 1 de octubre.

La madre indicó que ha presentado una queja ante la policía estatal, con videos y evidencias, sin que —según su versión— haya avanzado hasta el momento. "Que estén detenidos y que paguen las consecuencias de sus errores", exigió al definir lo que consideraría justicia en este caso.