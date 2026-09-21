Morelos, México (SEMlac).-. El asesinato de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante de 21 años originaria de Santa Brígida, Gran Canaria, España, ocurrido la noche del sábado 12 de septiembre en el municipio de Cuautla, Morelos, se sumó a los 70 feminicidios en esa entidad que han ocurrido este año, lo que representa una víctima cada cuatro días.

Este hecho causó una indignación nacional y decenas de reacciones en México. En Morelos se denunció la impunidad frente a los crímenes y ya hubo una demanda del gobierno de España para que se esclarezca el crimen.

La presidenta de la República aseguró que se dará con el feminicida, mientras el estudiantado salió a las calles para pedir la renuncia de la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Aydeé Viridiana León Hernández, porque en esa institución ya se reportaron al menos tres feminicidios este año.

El último reporte del Secretariado Ejecutivo del de Seguridad Pública (SESNSP) indica que, en Morelos, entre enero y septiembre de 2026, se han registrado al menos 70 asesinatos de mujeres, 22 registrados como feminicidio y 48 como homicidio doloso.

La situación es crítica, Morelos ocupa el primer lugar nacional en tasa de feminicidios, al registrar 2,02 víctimas por cada 100.000 mujeres, una cifra que casi cuadruplica la media nacional de 0,55.

A este panorama se suma la impunidad estructural, según la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos (CIDHM) que ha documentado más de 1.500 feminicidios en la entidad desde el año 2000, frente a los cuales las autoridades solo reportan unas cuantas decenas de sentencias, dijo a SEMlac José Martínez, director de esa comisión, quien aseguró que la falta de investigaciones exhaustivas y con perspectiva de género alimenta un círculo de impunidad que perpetúa los crímenes contra las mujeres.

La víctima y los sucesos

Claudia cursaba el cuarto año de Educación Infantil en la Universidad de Granada y realizaba una estancia de intercambio académico en la UAEM. Fue atacada violentamente.

El ataque sucedió cuando Claudia regresaba a la Casa de la Cultura de Cuautla —donde le ofrecían hospedaje durante su visita a una feria local de plantas medicinales— cuando fue interceptada en la calle en un aparente intento de asalto. Fue atacada con un arma blanca, pero a pesar de la gravedad de las lesiones, la joven logró llegar a las puertas del recinto cultural para pedir auxilio.

Testigos y vecinos intentaron auxiliarla e incluso persiguieron al agresor, quien logró escapar por una zona de cañaverales. Sin embargo, denunciaron demoras de alrededor de media hora en la llegada de la ambulancia y fallas en los números de emergencia.

El 15 de septiembre se publicó que, después de la difusión de un video de cámaras de vigilancia en la zona aledaña a la Casa de la Cultura en Cuautla, vecinos aseguran haber identificado al presunto feminicida de la joven de origen español Claudia Tacoronte Aguilera. De acuerdo con sus testimonios, minutos antes de la agresión contra Claudia, el sujeto habría robado unos tenis y una bicicleta en el Centro de Cuautla.

Posteriormente habría atacado a la estudiante de intercambio en la colonia Emiliano Zapata, a donde ella había acudido a la Fiesta Nacional de la Planta Medicinal.

Los vecinos identificaron al hombre como “Paco”, alias “El Trompas”. En redes sociales también fueron difundidas imágenes y datos sobre un supuesto domicilio relacionado con el sospechoso.

El fiscal de Morelos, Fernando Blumenkron, informó que se obtuvo una orden de aprehensión contra Francisco Javier “N” (identificado por medios locales como Francisco Javier Meléndez, alias “El Trompas”), señalado como presunto responsable del feminicidio de la estudiante española Claudia Tacoronte Aguilera.

“Ayer obtuvimos de un juez especializado, la Fiscalía de Feminicidio obtuvo una orden de aprehensión por el feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera en contra de un masculino”, explicó.

Al cierre de este reporte de SEMlac ya el presunto culpable estaba detenido y el cuerpo de Tacoronte Aguilera fue enviado a España, su país natal. Su padre viajó a México. El caso se investiga bajo el protocolo de feminicidio.

Reacciones múltiples

Tras el crimen y las denuncias sobre la falta de seguridad, incluyendo otros casos previos de alumnas asesinadas en la región, la Universidad de Granada y la Universidad de La Laguna decidieron suspender cautelarmente sus convenios de movilidad e intercambios estudiantiles con la universidad de Morelos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España, a través del ministro, José Manuel Albares, mantuvo contacto con autoridades mexicanas para exigir total transparencia y esclarecimiento, mientras la embajada y el consulado otorgan asistencia directa a la familia.

“Soy consciente y quiero trasladar a sus familiares, con los que estamos en contacto desde el Ministerio de Exteriores, todas mis condolencias de la situación”, dijo Albares.

El caso ocasionó reacciones en la comunidad estudiantil y el sector político tanto español como mexicano.

La presidenta Claudia Sheinbaum abordó el caso en su conferencia matutina del lunes 14 de septiembre, donde informó que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) está en contacto con el Consulado de España. La mandataria mexicana dijo que se trata de un lamentable homicidio y señaló que la Cancillería está colaborando con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Gabinete de Seguridad y la Fiscalía de Morelos.

Consternación en las universidades

El crimen ha despertado muestras de dolor e indignación tanto en las comunidades académicas de España y México.

En la nación europea, la Universidad de Granada (UGR) expresó en un comunicado su “más firme repulsa y absoluta condena” por el asesinato de su estudiante y trasladó sus condolencias y solidaridad a la familia, amigos y compañeros de la joven. La institución señaló que se ha puesto a disposición de las autoridades consulares españolas en México y de la familia para prestar el apoyo necesario.

La UGR convocó, además, a un minuto de silencio el lunes 14 de septiembre en memoria de Tacoronte y reiteró su llamado a erradicar toda forma de violencia contra las mujeres.

La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), una asociación que agrupa a 77 instituciones del país, dijo mediante un correo electrónico que deben revisarse tanto la situación de seguridad en México, como las medidas de seguridad para sus estudiantes que vayan de intercambio.

“Ahora, lo que hay que hacer es ver la evolución de la seguridad que están teniendo en México; ha habido etapas en las que ha habido más violencia. Habrá que revisar y reforzar las pautas que se trasladan a los estudiantes, que están advertidos de que siempre se tienen que dar de alta en la plataforma de viajeros del Ministerio de Exteriores para recibir información y alertas relativas al país en el que están”, señaló la CRUE.

“Además, cada universidad tiene una red de contactos que tienen en cuenta aspectos relacionados, no solo con la actividad académica, sino con la seguridad, los servicios, las costumbres… con todo lo relacionado con la vida en ese país. Las universidades que han hablado ya con sus estudiantes nos están diciendo que estos quieren continuar con el programa. Si un estudiante se siente inseguro, que no lo dude, si lo comunica a su universidad, esta le repatriará inmediatamente”, agregó.

La Universidad Autónoma del Estado de Morelos, donde la joven realizaba su intercambio, también condenó el crimen y exigió a la Fiscalía estatal “una investigación inmediata, exhaustiva y con estricta perspectiva de género para garantizar justicia y evitar la impunidad”.

En Cuernavaca, compañeros de Tacoronte acudieron este lunes al memorial instalado en el Instituto de Ciencias de la Educación de la UAEM, donde la joven realizaba su intercambio académico. Allí encendieron velas y dejaron flores en su memoria.

Pamela Martínez, compañera de la joven de 21 años en el Instituto de Ciencias de la Educación, describió el momento que atraviesa la comunidad. “En este momento, en el instituto estamos pasando por una etapa difícil. Es un momento de solidaridad y respeto. Enviamos nuestro más profundo respeto a su familia, sus amigos y sus compañeros”, dijo Martínez a Reuters.

También acudió al memorial Frida, quien era profesora de danza aérea de Tacoronte. Al recordar a la joven, destacó su actitud y la forma en que se relacionaba con los demás: “Tuve el honor de enseñarle danza aérea y fue muy bonito porque todo lo que hacía era impecable. Siempre tenía la mejor actitud, la mejor energía. Era muy sonriente y estaba dispuesta a todo”.

La Universidad de Morelos atraviesa una grave situación de inseguridad, lo cual quedó confirmado con el caso de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, en marzo de 2026, estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, quien fue localizada sin vida.

Así lo expresó el presidente del Foro Morelense de Abogados, Pedro Martínez Bello, quien sostuvo que son legítimas las demandas del estudiantado, incluso la de solicitar la remoción de la rectora Aydeé Viridiana León Hernández, derivado de la situación de seguridad que vive la máxima casa de estudios de Morelos, la cual —aseguró el litigante— no es reciente, sino que se arrastra desde hace varios años.

Hasta la tarde del 16 de septiembre, el feminicidio de Claudia había generado cientos de reacciones, marchas de las comunidades universitaria e internacional y una demanda para que renuncien las autoridades universitarias.

Situación actual de la violencia de género en Morelos

Incidencia: la cifra de 70 muertes violentas de mujeres en lo que va del año mantiene en alerta a la sociedad y a diversos colectivos defensores de los derechos humanos.

Feminicidios: del total de casos, varias decenas han sido catalogados oficialmente como feminicidios, ubicando al estado con una tasa alarmante de incidencia por cada 100,000 mujeres a nivel nacional.

Alerta de Violencia de Género: continúa vigente en diversos municipios de la entidad (como Cuautla, Cuernavaca y otros), donde organizaciones civiles señalan que las medidas de prevención e investigación siguen siendo insuficientes frente a la impunidad y la cruenta realidad que enfrentan las mujeres en la región.

La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos y distintas agrupaciones sociales han documentado históricamente esta problemática, exigiendo a las autoridades estatales y federales.

Vulnerabilidad universitaria

Las estudiantes universitarias en México enfrentan condiciones de vulnerabilidad que las exponen a acoso y hostigamiento. De acuerdo con cifras oficiales, hasta ocho de cada 10 estudiantes reportan haber sufrido alguna forma de violencia (psicológica, sexual o física) en sus entornos académicos, comunitarios o de pareja.

Datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía (Inegi) muestran que la violencia de género contra las universitarias es cometida principalmente en su entorno escolar, por sus propios compañeros de clase en un 47 por ciento, seguidos por docentes y personal administrativo.

Este lamentable asesinato coincide con las demandas expresadas por el alumnado de la UAEM —organizado a través de iniciativas como Resistencia Estudiantil y colectivas como Morras contra la Violencia Institucional— que articulan una serie de exigencias, tras el feminicidio de Kimberly Joselín Ramos Beltrán y los posteriores de Karol Toledo Gómez, Michelle Itzayana Fuentes y la estudiante de intercambio Claudia Tacoronte Aguilera.

Se ha documentado la falta de respuesta oportuna de las autoridades universitarias en momentos críticos. En el caso de Joselín, la colectiva denunció que la rectoría tardó cerca de 10 días en entregar los videos de las cámaras de seguridad a la familia y a la fiscalía para agilizar su localización.

El movimiento ha solicitado la remoción de autoridades responsables de omisiones y la apertura de un diálogo transparente que resuelva la crisis estructural de seguridad en la institución.

Lara Tacoronte, la hermana de Claudia, ha denunciado que nadie avisó a su familia de que otras tres mujeres habían sido asesinadas en el último año en la misma universidad, la Autónoma de Morelos.

Decir que nadie advierte de los riesgos de México no es del todo cierto. Exteriores recomienda viajar con extrema precaución y, en el caso de Morelos, advierte específicamente del aumento de la violencia y los secuestros.

México registró cerca de 28.000 homicidios en 2025, además de miles de desapariciones, secuestros y robos. Esto jamás responsabiliza a una víctima, pero las advertencias y los datos existen y deberían consultarse antes de elegir un destino de intercambio.

Pide gobernadora colaboración de la ciudadanía

A través de un video difundido en sus redes sociales, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, aseguró que se hará justicia en el caso de Claudia Tacoronte Aguilera y contra “todo aquel que atente contra la paz de los morelenses”, al tiempo de llamar a la ciudadanía a colaborar para dar con el paradero del presunto responsable del feminicidio de la estudiante española.

“Hace unos momentos la FGE dio a conocer que existe ya una orden de aprehensión contra el presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte, si alguien tiene información que permita dar con su paradero es muy importante que se comuniquen a los teléfonos de la Fiscalía”, señaló.

Aseguró que su gobierno no descansará hasta dar con el que resulte responsable del crimen de la joven española ocurrido la noche del 12 de septiembre en la Casa de la Cultura de Cuautla.

“A la familia de Claudia Tacoronte Aguilera, a las y los jóvenes que se han manifestado y a toda la sociedad morelense: compartimos su dolor y su exigencia de justicia. Como gobernadora estoy dando seguimiento personal al caso y coordinando todas las capacidades del Gobierno del Estado para que el probable responsable rinda cuentas ante la ley. No daremos ni un paso atrás frente a la impunidad”, escribió.