Querétaro Maratón 2026 reunió a más de 30 mil personas

El dispositivo sumó a más de 2 mil 500 elementos y las atenciones se limitaron a esguinces, contracturas, calambres e hidratación.

Corredores y público frente al arco de salida del Querétaro Maratón 2026, con reloj de cronometraje a la derecha

Más de 7 mil espectadores se dieron cita en las calles para animar a las y los participantes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de octubre de 2026.- El Querétaro Maratón 2026 concluyó con saldo blanco y una afluencia estimada de poco más de 30 mil 300 personas, entre corredores y público asistente, de acuerdo con el balance oficial del dispositivo de seguridad, prevención y atención de emergencias.

Las incidencias fueron menores: esguinces, contracturas y calambres, además de atenciones por hidratación y toma de signos vitales. No se reportaron hechos de gravedad.

Vista a\u00e9rea de miles de corredores del Quer\u00e9taro Marat\u00f3n 2026 en una avenida de la ciudad con pavimento mojado El dispositivo de seguridad, prevención y atención de emergencias tuvo presencia a lo largo de la ruta. rotativo.com.mx

Más de 7 mil espectadores se dieron cita en las calles de la ciudad para animar a las y los participantes.

El dispositivo sumó a más de 2 mil 500 elementos de instituciones de seguridad, cuerpos de emergencia y servicios médicos.

Participaron personal de la Secretaría de Gobierno del Estado y de la Coordinación Estatal de Protección Civil, las coordinaciones municipales de Querétaro y Corregidora, la Policía Estatal y las Secretarías de Seguridad Pública municipales.

Integrante de Protecci\u00f3n Civil de Quer\u00e9taro, de espaldas, observa a corredores del Quer\u00e9taro Marat\u00f3n 2026 Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil participó en el dispositivo que cerró el maratón con saldo blanco. rotativo.com.mx

Cuerpos de Bomberos, áreas de movilidad y seguridad privada completaron el despliegue, con presencia a lo largo de la ruta y monitoreo permanente durante el desarrollo del evento.

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