Querétaro, 5 de octubre de 2026.- El Querétaro Maratón 2026 concluyó con saldo blanco y una afluencia estimada de poco más de 30 mil 300 personas, entre corredores y público asistente, de acuerdo con el balance oficial del dispositivo de seguridad, prevención y atención de emergencias.
Las incidencias fueron menores: esguinces, contracturas y calambres, además de atenciones por hidratación y toma de signos vitales. No se reportaron hechos de gravedad.
El dispositivo de seguridad, prevención y atención de emergencias tuvo presencia a lo largo de la ruta. rotativo.com.mx
Más de 7 mil espectadores se dieron cita en las calles de la ciudad para animar a las y los participantes.
El dispositivo sumó a más de 2 mil 500 elementos de instituciones de seguridad, cuerpos de emergencia y servicios médicos.
Participaron personal de la Secretaría de Gobierno del Estado y de la Coordinación Estatal de Protección Civil, las coordinaciones municipales de Querétaro y Corregidora, la Policía Estatal y las Secretarías de Seguridad Pública municipales.
Personal de la Coordinación Estatal de Protección Civil participó en el dispositivo que cerró el maratón con saldo blanco. rotativo.com.mx
Cuerpos de Bomberos, áreas de movilidad y seguridad privada completaron el despliegue, con presencia a lo largo de la ruta y monitoreo permanente durante el desarrollo del evento.