Ciudad de México, 5 de octubre de 2026.- México desplegó 500 elementos del Ejército y la Guardia Nacional en la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos, en una operación coordinada con autoridades estadounidenses, luego de que Washington reportó disparos contra integrantes de la Guardia Costera en la zona del Río Bravo.

La movilización comenzó el 4 de octubre e incluye dos helicópteros UH-60 de la Fuerza Aérea Mexicana, drones y equipos antidron móviles y semifijos. Las acciones se concentran en Nueva Ciudad Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo y Díaz Ordaz.

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, informó que elementos de la Guardia Costera estadounidense recibieron disparos desde el lado mexicano del Río Bravo. El incidente habría ocurrido el 26 de septiembre, cerca de Garceno, Texas, mientras los agentes realizaban labores de interdicción.

No se reportaron personas heridas ni daños a los equipos estadounidenses.

La versión de Washington no ha sido confirmada por el Gobierno de México. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó durante su conferencia que México no cuenta con evidencia que demuestre que los disparos provinieron de territorio mexicano y que su gobierno solicitó a Estados Unidos las pruebas correspondientes.

El operativo, denominado Operación Concurrente o Espejo, contempla acciones coordinadas de las fuerzas de ambos países, cada una dentro de su propio territorio. De acuerdo con las autoridades mexicanas, el objetivo es reforzar la seguridad fronteriza y combatir el tráfico de drogas y de personas.

Johnson señaló que la Embajada estadounidense coordina con las autoridades mexicanas y que ambos países buscan reforzar los patrullajes a lo largo de la frontera para proteger a las comunidades y combatir las actividades de organizaciones criminales.

El Gobierno mexicano sostiene que las operaciones Espejo forman parte de un mecanismo de coordinación fronteriza vigente desde febrero de 2025, bajo principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y respeto a la soberanía de ambos países.

El despliegue permanece activo en la frontera tamaulipeca, mientras autoridades de ambos países mantienen la coordinación de seguridad y se busca esclarecer las circunstancias del incidente del 26 de septiembre.