Querétaro, 16 de noviembre de 2026. — Entre el 9 y el 15 de noviembre, la policía municipal de la capital queretana entregó a 69 personas a la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ) por su probable participación en algún delito, según la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ). Es un promedio cercano a diez detenciones por día.
Entre las conductas registradas, la SSPMQ destacó los delitos contra la salud, el robo a comercio, la violencia familiar, la portación de armas prohibidas y el robo equiparado.
También hubo otros delitos del fuero común. El informe no dice cuántas detenciones corresponden a cada delito ni en qué colonias se hicieron.
En el mismo periodo, los agentes aseguraron tres armas de fuego durante acciones de vigilancia y prevención en distintos puntos de la ciudad.
La dependencia no informó de qué tipo eran ni si tienen relación con las detenciones por portación de armas prohibidas.
Que una persona sea puesta a disposición no significa que haya sido acusada formalmente. La FGEQ debe integrar las carpetas de investigación, definir la situación jurídica de cada detenido y, en su caso, pedir a un juez de control la vinculación a proceso. Hasta entonces, las 69 personas conservan la presunción de inocencia.