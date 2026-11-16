Querétaro, 16 de noviembre de 2026.- El saltador con garrocha Carlo Cruz Tovar y la paranadadora María Jazmín Téllez Gómez recibieron este lunes el Premio Estatal del Deporte 2026.

Se lo entregó el gobernador Mauricio Kuri González durante el desfile cívico deportivo por el CXVI aniversario de la Revolución Mexicana, en el Centro Histórico de Querétaro. Con ellos fueron premiados otro atleta y dos entrenadores. A la ceremonia asistió el presidente municipal de Querétaro, Felifer Macías.

Carlo Cruz Tovar, ganador en la categoría Deportista Juvenil, durante la ceremonia. rotativo.com.mx

Cruz Tovar ganó en la categoría Deportista Juvenil y Téllez Gómez en la de Deportista de Deporte Adaptado. El premio de Deportista de Primera Fuerza fue para Daniel Zacarías Urquiza Salas. Entre los entrenadores, Ascanio Fernández Pinto Martínez ganó en Deporte Convencional por sus resultados en natación en aguas abiertas y triatlón.

Jorge Uribe Esquivel ganó en Deporte Adaptado por sus logros en paranatación y triatlón. En los cheques simbólicos de Cruz Tovar, Téllez Gómez, Fernández Pinto y Uribe Esquivel se lee un monto de 90 mil pesos para cada uno.

Entrega del premio en la categoría Deportista de Primera Fuerza. rotativo.com.mx

La titular del Instituto del Deporte y la Recreación del Estado de Querétaro (INDEREQ), Iridia Salazar Blanco, presentó los resultados del estado en competencias nacionales.

En la Olimpiada Nacional CONADE 2026, Querétaro sumó 310 medallas: 89 de oro, 100 de plata y 121 de bronce. Con eso se mantuvo entre los cinco primeros lugares del país. En deporte adaptado, la delegación ganó 214 medallas, 100 de ellas de oro, y quedó en cuarto lugar nacional.

Ascanio Fernández Pinto Martínez recibió el premio como Entrenador de Deporte Convencional. rotativo.com.mx

Salazar Blanco comparó el momento actual con el de hace 116 años. Dijo que hoy también toca construir un país mejor y que Querétaro lo hace con más espacios de preparación y más oportunidades para sus deportistas.

“Porque el deporte también transforma sociedades, construye comunidades de campeones y abre caminos de paz”, afirmó.

El cheque simbólico de Jorge Uribe Esquivel, premiado como Entrenador de Deporte Adaptado, recorrió el desfile. rotativo.com.mx

Detrás desfilaron grupos de personas adultas mayores, asociaciones deportivas de personas con discapacidad, estudiantes de secundaria, bachillerato y universidad, academias y clubes deportivos. Al final pasaron corporaciones de seguridad pública, fuerzas armadas y cuerpos de emergencia.

Motociclistas abrieron la columna del desfile por el CXVI aniversario de la Revolución. rotativo.com.mx

Entre los contingentes de seguridad, la Policía Estatal hizo una demostración táctica con un binomio canino y presentó un carro alegórico sobre la Revolución.

Asociaciones deportivas de personas con discapacidad formaron parte de la columna. rotativo.com.mx

También hubo acrobacias en motocicleta. Por el municipio desfilaron las corporaciones de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, que llevaron un robot humanoide con la playera de la dependencia, y el personal de limpia de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales.

Demostración táctica con binomio canino de la Policía Estatal. rotativo.com.mx

El desfile se hizo en el lunes de descanso obligatorio que la Ley Federal del Trabajo fija para conmemorar el inicio de la Revolución Mexicana, ocurrido el 20 de noviembre de 1910.