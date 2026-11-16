Jalisco, 16 noviembre de 2026.- Fuerzas federales detuvieron el sábado 14 de noviembre en Atotonilco el Alto, Jalisco, a Miguel Ángel “N”, alias “El Mike” o “Diego”, señalado como presunto integrante de Los Rs.

Es la célula del Cártel Jalisco Nueva Generación que las autoridades vinculan con el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan.

Los agentes hacían recorridos de prevención cuando los ocupantes de una camioneta intentaron evadirlos y les dispararon.

Según La Jornada, el vehículo quedó atascado antes de la agresión. Al repeler el ataque, uno de los agresores murió. Milenio ubica el operativo en Milpillas, dentro del mismo municipio.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en X que el detenido forma parte del grupo encabezado por Ramón Ángel “N”, “R1”, y Rafael “N”, “R2”, señalados como presuntos autores intelectuales del homicidio.

En el operativo participaron la SSPC, la Defensa, la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y el Centro Nacional de Inteligencia.

Las autoridades no han informado de cargos concretos contra el detenido ni le han atribuido participación directa en el crimen. La noche del sábado 14, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la detención y destacó la cooperación entre ambos países.

No se trata de Rafael “N”, también apodado “El Mike”, cuya detención confirmó en abril la Fiscalía de Michoacán.

En aquel momento, la Fiscalía aclaró que él no era el “Mike” de los chats donde se habría coordinado el ataque contra Manzo, y que esa persona seguía siendo buscada. Las autoridades no han precisado si Miguel Ángel “N” es ese “Mike”.

“R1” fue capturado el 30 de julio, también en Atotonilco el Alto. “R2” fue detenido el 8 de noviembre en un restaurante de Zapopan, en un operativo encabezado por la Secretaría de Marina, junto con otras 19 personas. De ellas, 15 fueron liberadas el 12 de noviembre.

El 10 de noviembre, cuatro días antes de esta captura, García Harfuch informó que sumaban 34 personas detenidas por la planeación, la ejecución o el encubrimiento del asesinato.

Carlos Manzo fue asesinado el 1 de noviembre de 2025 en Uruapan, durante el Festival de las Velas. Tras la captura de “R2”, las autoridades federales indicaron que aún faltan declaraciones y órdenes de aprehensión por cumplir en el caso.