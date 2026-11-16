Nuevo león, 16 de noviembre de 2026.- Hombres armados dispararon contra una vivienda de la comunidad rural Boca del Refugio, en Galeana, Nuevo León, y mataron a un hombre de 35 años y a dos de sus hijos: una niña de 7 años y un adolescente de 17. El ataque ocurrió entre la noche del domingo y la madrugada de este lunes.

Otro hijo del hombre, un niño de 12 años según reportes de medios locales, resultó herido de bala y fue llevado a un hospital. De acuerdo con La Silla Rota, los paramédicos y rescatistas que llegaron al lugar confirmaron las tres muertes.

Según fuentes policiacas citadas por Telediario, la familia es originaria de la comunidad, pero vive en Ramos Arizpe, Coahuila. Zócalo, que retoma información de Milenio, informó que se encontraba de visita con otros familiares.

La vivienda está cerca de los caminos que llevan a San Pablo y Los Cuates, a casi 100 kilómetros de la cabecera municipal, en el sur del estado.

Medios locales reportaron que policías municipales y estatales, agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones y personal de Servicios Periciales acordonaron la zona para recoger indicios balísticos. También acudieron agentes de la Fiscalía Especializada en Feminicidios.

La Fiscalía de Nuevo León investiga las circunstancias de la agresión. Hasta ahora no se ha dado a conocer el móvil ni se ha informado sobre detenciones relacionadas con el caso.