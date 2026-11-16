Sinaloa, 16 de noviembre de 2026.- Una noche de ataques armados contra un bar de la Zona Dorada y contra dos fiestas en colonias de Mazatlán dejó al menos cuatro muertos entre el sábado 14 y la madrugada del domingo 15 de noviembre.

La agencia EFE contabilizó al principio tres muertos y ocho heridos. Después, medios locales informaron que otro de los heridos murió en el hospital.

Uno de los ataques fue en el bar La Malinche, en el principal corredor turístico del puerto. Los empleados le impidieron la entrada a un hombre armado, que presuntamente disparó y huyó. Un guardia de seguridad murió y otra persona resultó herida.

Otro ataque fue en una fiesta particular en la colonia Pueblo Nuevo, en el cruce de las calles Estado de Occidente y Coronel Medina.

Un hombre murió en el lugar y otro, que fue trasladado con heridas graves, murió después en un hospital, según Luz Noticias y Línea Directa. Tres integrantes de la Banda HR, que amenizaban la fiesta, resultaron heridos de bala.

Hubo un ataque más, en una reunión en una casa de la colonia 12 de Mayo. Ahí murió un hombre y otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas una mujer, según El Sol de Mazatlán, citado por EFE.

La revista Espejo contabilizó al menos 11 hechos violentos en el puerto entre el sábado y la madrugada del domingo, con siete asesinatos y al menos nueve heridos. Las autoridades no han dado un balance oficial conjunto.

En un comunicado, La Malinche denunció la inseguridad que viven comerciantes y empleados del puerto y pidió ayuda a las autoridades: “Salimos a trabajar todos los días con el deseo de regresar sanos a casa, pero con la incertidumbre de no saber si lo lograremos”.

El secretario del Ayuntamiento, Abraham Alonso Ávalos Osuna, reconoció que falta reforzar la vigilancia en bares y zonas turísticas, según Los Noticieristas, citado por EFE.

Desde septiembre de 2024, Sinaloa vive una disputa entre facciones del Cártel de Sinaloa que ha elevado la violencia en Mazatlán y Culiacán. El 8 de octubre, una riña en el penal El Castillo, en el mismo puerto, dejó 10 muertos —nueve internos y un niño de dos años que estaba de visita— y 16 heridos, según la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

Los tres músicos de la Banda HR están fuera de peligro, informó El Universal. Uno de sus compañeros, Abel Burgueño, explicó en un video que la violencia les ha reducido el trabajo y que no tienen cómo pagar los gastos médicos, por lo que están recolectando dinero en redes sociales.