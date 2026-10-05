Prevén lluvias intensas en el norte de Querétaro e Hidalgo

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica de 75 a 150 milímetros en el norte de ambos estados; en el sur de Querétaro, lluvias ligeras a moderadas

Lluvia sobre una vialidad de Querétaro, en la región con pronóstico de lluvias intensas.
  • El SMN pronostica de 75 a 150 milímetros de lluvia en el norte de Querétaro y de Hidalgo.
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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 5 de octubre de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el norte de Querétaro y de Hidalgo, con descargas eléctricas. En el resto de la región el cielo permanecerá nublado la mayor parte del día.

El frente frío número 1 se extiende frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz e interactúa con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el centro del país.

El organismo advierte que las lluvias pueden elevar el nivel de ríos y arroyos y causar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.En las últimas 24 horas, el SMN registró 50 milímetros en Zimapán, Hidalgo, y 48 en la presa Jalpan, en Jalpan de Serra, Querétaro.

Para Querétaro, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCQ) prevé lluvias de ligeras a moderadas del 5 al 9 de octubre en las zonas metropolitana, sur y centro, e intermitentes en la sierra, con posibilidad de que la intensidad aumente hacia el fin de semana.

San Juan del Río se ubica en la zona sur; los acumulados de 75 a 150 milímetros corresponden al norte del estado.

En la capital, el pronóstico por municipio indica una máxima de 23 grados, una mínima de 16 y 75% de probabilidad de lluvia desde alrededor de las 14:00 horas.

En Hidalgo, el SMN prevé bancos de niebla y ambiente frío por la mañana en las zonas altas, y clima templado por la tarde. Pachuca registró una mínima de 13.2 grados.

En Huejutla de Reyes y otros municipios del norte, el pronóstico por hora ubica el inicio de las lluvias fuertes alrededor de las 14:00 horas.

El viento será de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 en ambos estados que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.La CEPCQ pidió evitar salir durante las lluvias si no es necesario, no cruzar calles, ríos, arroyos ni drenes inundados, limpiar coladeras y asegurar techos, ventanas y puertas.

La dependencia invitó a registrarse en Alerta Matías, su sistema de alertamiento temprano, mediante la aplicación AppQro, y a reportar emergencias al 9-1-1.

clima seguridad lluvias

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