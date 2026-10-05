San Juan del Río, 5 de octubre de 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en el norte de Querétaro y de Hidalgo, con descargas eléctricas. En el resto de la región el cielo permanecerá nublado la mayor parte del día.
El frente frío número 1 se extiende frente a las costas de Tamaulipas y Veracruz e interactúa con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el centro del país.
El organismo advierte que las lluvias pueden elevar el nivel de ríos y arroyos y causar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida.En las últimas 24 horas, el SMN registró 50 milímetros en Zimapán, Hidalgo, y 48 en la presa Jalpan, en Jalpan de Serra, Querétaro.
Para Querétaro, la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPCQ) prevé lluvias de ligeras a moderadas del 5 al 9 de octubre en las zonas metropolitana, sur y centro, e intermitentes en la sierra, con posibilidad de que la intensidad aumente hacia el fin de semana.
San Juan del Río se ubica en la zona sur; los acumulados de 75 a 150 milímetros corresponden al norte del estado.
En la capital, el pronóstico por municipio indica una máxima de 23 grados, una mínima de 16 y 75% de probabilidad de lluvia desde alrededor de las 14:00 horas.
En Hidalgo, el SMN prevé bancos de niebla y ambiente frío por la mañana en las zonas altas, y clima templado por la tarde. Pachuca registró una mínima de 13.2 grados.
En Huejutla de Reyes y otros municipios del norte, el pronóstico por hora ubica el inicio de las lluvias fuertes alrededor de las 14:00 horas.
El viento será de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 en ambos estados que podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.La CEPCQ pidió evitar salir durante las lluvias si no es necesario, no cruzar calles, ríos, arroyos ni drenes inundados, limpiar coladeras y asegurar techos, ventanas y puertas.
La dependencia invitó a registrarse en Alerta Matías, su sistema de alertamiento temprano, mediante la aplicación AppQro, y a reportar emergencias al 9-1-1.