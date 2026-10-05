Querétaro, 5 de octubre de 2026.- Luis Nava Guerrero, aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Querétaro, propuso que la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) realice la encuesta que defina la candidatura del partido, luego de señalar filtraciones en medios de supuestos resultados de dos encuestas internas.
Si la UAQ acepta participar, y siempre con respeto a su autonomía, Nava planteó un método público con la participación de representantes de los aspirantes, y resultados que todos puedan conocer sin filtraciones.
El aspirante afirmó que hubo filtraciones en medios de comunicación de esos supuestos resultados y que un comunicador afirma haber tenido acceso a las encuestas. Para Nava, es preocupante que alguien ajeno al proceso conozca encuestas "que ni nosotros conocemos".
Calificó de preocupante que una casa encuestadora pudiera filtrar la información y "todavía más preocupante que el propio partido lo hiciera". Sostuvo que esa situación es una falta de respeto a todos los aspirantes y atenta contra la confianza que los queretanos depositan en el partido.
Nava recordó que el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, ha llamado a abrir el partido a los ciudadanos y a realizar elecciones primarias democráticas, y pidió volver realidad esa apertura. De ahí, explicó, su propuesta a la UAQ.
Dijo estar dispuesto a competir y, sobre todo, a respetar el resultado de un proceso claro y transparente. Sostuvo que cuando el PAN realiza procesos limpios, transparentes y equitativos, quien gana tiene la calidad moral de convocar y quien pierde, el deber moral de sumar.
Reiteró su respeto al gobernador Mauricio Kuri, con quien dijo compartir el compromiso de buscar lo mejor para Querétaro y de luchar por un México democrático.
Afirmó que, para que la ciudadanía confíe en el PAN, el partido debe empezar por generar confianza en su propia casa, y que "la unidad debe lograrse a partir de una contienda clara, equitativa y transparente".