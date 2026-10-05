Nava propone que la UAQ haga la encuesta interna del PAN

El aspirante panista hizo la propuesta tras señalar filtraciones en medios de supuestos resultados de dos encuestas internas del partido.

Luis Nava Guerrero, aspirante del PAN a la gubernatura de Querétaro, propone encuesta a cargo de la UAQ

Nava propuso que la UAQ realice la encuesta, con un método público y representantes de los aspirantes.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Oct 05, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 5 de octubre de 2026.- Luis Nava Guerrero, aspirante del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura de Querétaro, propuso que la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) realice la encuesta que defina la candidatura del partido, luego de señalar filtraciones en medios de supuestos resultados de dos encuestas internas.

Si la UAQ acepta participar, y siempre con respeto a su autonomía, Nava planteó un método público con la participación de representantes de los aspirantes, y resultados que todos puedan conocer sin filtraciones.

El aspirante afirmó que hubo filtraciones en medios de comunicación de esos supuestos resultados y que un comunicador afirma haber tenido acceso a las encuestas. Para Nava, es preocupante que alguien ajeno al proceso conozca encuestas "que ni nosotros conocemos".

Calificó de preocupante que una casa encuestadora pudiera filtrar la información y "todavía más preocupante que el propio partido lo hiciera". Sostuvo que esa situación es una falta de respeto a todos los aspirantes y atenta contra la confianza que los queretanos depositan en el partido.

Nava recordó que el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, ha llamado a abrir el partido a los ciudadanos y a realizar elecciones primarias democráticas, y pidió volver realidad esa apertura. De ahí, explicó, su propuesta a la UAQ.

Dijo estar dispuesto a competir y, sobre todo, a respetar el resultado de un proceso claro y transparente. Sostuvo que cuando el PAN realiza procesos limpios, transparentes y equitativos, quien gana tiene la calidad moral de convocar y quien pierde, el deber moral de sumar.

Reiteró su respeto al gobernador Mauricio Kuri, con quien dijo compartir el compromiso de buscar lo mejor para Querétaro y de luchar por un México democrático.

Afirmó que, para que la ciudadanía confíe en el PAN, el partido debe empezar por generar confianza en su propia casa, y que "la unidad debe lograrse a partir de una contienda clara, equitativa y transparente".

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