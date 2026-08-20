San Juan del Río instala dispositivos viales ante omisión federal en autopista

El regidor Arturo Calvario informó que el municipio instaló elementos de apoyo vial en tres intersecciones críticas tras reunirse con el secretario de Seguridad Pública, y advirtió que la Guardia Nacional no ha bajado de sus patrullas a dar vialidad en el cruce de jurisdicción federal.

Tractocamión detenido en la autopista México-Querétaro durante las afectaciones viales que impactan los accesos a San Juan del Río.

San Juan del Río instaló dispositivos de apoyo vial en tres intersecciones ante el congestionamiento de la autopista México-Querétaro; el regidor Arturo Calvario pidió mayor presencia de la Guardia Nacional para ordenar la circulación en los tramos de jurisdicción federal.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de agosto de 2026.- Ante la ausencia de la Guardia Nacional en los puntos donde el colapso de la autopista México-Querétaro desborda el tránsito hacia la ciudad, el municipio de San Juan del Río instaló dispositivos de apoyo vial en tres intersecciones críticas.

El regidor Arturo Calvario, integrante de la comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento, informó que la medida se tomó luego de una reunión con el secretario de Seguridad Pública municipal y que los esfuerzos se redoblarán si la situación lo exige.

Los puntos donde opera el personal de apoyo vial son: la esquina de avenida Juárez con salida a Amealco, la intersección de Luis Romero Soto con Panamericana, y Luis Romero Soto con Boulevard Hidalgo.

Calvario señaló que hay un cuarto cruce que requiere atención —Boulevard Hidalgo con la lateral de la autopista, frente a McDonald's— pero que ese punto es de jurisdicción federal. "Yo invitaría a la Guardia Nacional a que hagan su trabajo. No se les caen los grados, no se cae la placa del pecho por bajarse a dar vialidad. Es su trabajo", afirmó.

El regidor fue directo: nunca ha visto a un elemento de la Guardia Nacional pie a tierra en esa zona ordenando la circulación. Los ha visto sobre sus patrullas.

La consecuencia la organizan los propios automovilistas, que han habilitado un carril sobre el acotamiento para avanzar poco a poco mientras los vehículos pesados ocupan los dos carriles disponibles. Eso, dijo Calvario, "no debería de ser así; para eso existe un reglamento de tránsito en carreteras federales que debe de ser obedecido, pero no hay quien ponga orden".

Calvario también propuso restringir el ingreso de ciertos vehículos a la ciudad para evitar que el colapso de la autopista traslade el problema a las vialidades urbanas de San Juan del Río, y señaló que lo planteará al presidente municipal.

Recordó que la División Carreteras de la Guardia Nacional no puede infraccionar: por disposición interna, solo los oficiales —subteniente hacia arriba— están facultados para emitir boletas, y ese personal es mínimo en la zona.

Por su parte, Bibiana Rodríguez, presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN, destacó acciones de la administración de Roberto Cabrera Valencia en materia de movilidad urbana: la rehabilitación integral de la avenida 5 de Mayo —donde circulan más de 70 mil personas al día— y trabajos en la zona de Las Garzas.

Señaló que el gobierno federal ha recortado participaciones a estados y municipios, lo que ha reducido la capacidad de inversión local, y que San Juan del Río se sostiene con recursos propios —predial, traslados de dominio— y el apoyo de participaciones estatales.

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