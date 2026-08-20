San Juan del Río, 20 de agosto de 2026.- Ante la ausencia de la Guardia Nacional en los puntos donde el colapso de la autopista México-Querétaro desborda el tránsito hacia la ciudad, el municipio de San Juan del Río instaló dispositivos de apoyo vial en tres intersecciones críticas.
El regidor Arturo Calvario, integrante de la comisión de Seguridad Pública del Ayuntamiento, informó que la medida se tomó luego de una reunión con el secretario de Seguridad Pública municipal y que los esfuerzos se redoblarán si la situación lo exige.
Los puntos donde opera el personal de apoyo vial son: la esquina de avenida Juárez con salida a Amealco, la intersección de Luis Romero Soto con Panamericana, y Luis Romero Soto con Boulevard Hidalgo.
Calvario señaló que hay un cuarto cruce que requiere atención —Boulevard Hidalgo con la lateral de la autopista, frente a McDonald's— pero que ese punto es de jurisdicción federal. "Yo invitaría a la Guardia Nacional a que hagan su trabajo. No se les caen los grados, no se cae la placa del pecho por bajarse a dar vialidad. Es su trabajo", afirmó.
El regidor fue directo: nunca ha visto a un elemento de la Guardia Nacional pie a tierra en esa zona ordenando la circulación. Los ha visto sobre sus patrullas.
La consecuencia la organizan los propios automovilistas, que han habilitado un carril sobre el acotamiento para avanzar poco a poco mientras los vehículos pesados ocupan los dos carriles disponibles. Eso, dijo Calvario, "no debería de ser así; para eso existe un reglamento de tránsito en carreteras federales que debe de ser obedecido, pero no hay quien ponga orden".
Calvario también propuso restringir el ingreso de ciertos vehículos a la ciudad para evitar que el colapso de la autopista traslade el problema a las vialidades urbanas de San Juan del Río, y señaló que lo planteará al presidente municipal.
Recordó que la División Carreteras de la Guardia Nacional no puede infraccionar: por disposición interna, solo los oficiales —subteniente hacia arriba— están facultados para emitir boletas, y ese personal es mínimo en la zona.
Por su parte, Bibiana Rodríguez, presidenta del Comité Directivo Municipal del PAN, destacó acciones de la administración de Roberto Cabrera Valencia en materia de movilidad urbana: la rehabilitación integral de la avenida 5 de Mayo —donde circulan más de 70 mil personas al día— y trabajos en la zona de Las Garzas.
Señaló que el gobierno federal ha recortado participaciones a estados y municipios, lo que ha reducido la capacidad de inversión local, y que San Juan del Río se sostiene con recursos propios —predial, traslados de dominio— y el apoyo de participaciones estatales.