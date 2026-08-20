PAN recaba pruebas de campaña anticipada de Morena en San Juan del Río

El dirigente estatal del PAN, Martín Arango García, indicó que un fedatario público levanta actas de los elementos probatorios —bardas y eventos de candidatos morenistas— para presentarlos ante la autoridad electoral.

Martín Arango García, dirigente estatal del PAN en Querétaro, durante una conferencia de prensa en San Juan del Río.

Martín Arango García informó que el PAN recaba pruebas ante fedatario público para presentar una denuncia electoral por presuntos actos anticipados de campaña de Morena en San Juan del Río.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de agosto de 2026.- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Martín Arango García, anunció que el partido recaba elementos probatorios ante fedatario público para presentar una denuncia ante la autoridad electoral por campaña anticipada de candidatos de Morena en San Juan del Río.

Entre las evidencias documentadas figuran bardas alusivas con el nombre de un diputado federal morenista y la realización de eventos públicos antes del inicio formal del proceso electoral.

"Estamos recabando los medios probatorios necesarios. Lo que hacemos es llevar a un fedatario público para que dé cuenta de la existencia de todos estos elementos probatorios que el día de mañana pueden derivar incluso en la cancelación de una candidatura; pero eso serán las autoridades electorales quienes lo definan", señaló Arango García.

El dirigente panista calificó la campaña morenista como "mala y chafa" y sostuvo que no está generando impacto social, aunque precisó que eso no cambia la obligación de documentarla. Aclaró que Morena la desarrolla "no entre ellos" sino de cara a la ciudadanía, anticipándose a lo que corresponde hacer dentro del proceso formal.

El PAN, dijo, anunciará el momento en que presente formalmente la denuncia, una vez concluida la fase de acopio de pruebas.

Arango García fue cauteloso respecto a perfiles y fechas del proceso interno del PAN para 2027: indicó que el partido trabaja con el Instituto Nacional Electoral en la definición de fechas concretas para sus coordinaciones estatales y municipales, y que realizan levantamientos estadísticos para medir la competitividad de los perfiles.

Adelantó que el PAN tiene "altísima competitividad como marca y como perfiles" de cara al proceso, sin mencionar nombres.

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