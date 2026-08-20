San Juan del Río, 20 de agosto de 2026.- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Martín Arango García, anunció que el partido recaba elementos probatorios ante fedatario público para presentar una denuncia ante la autoridad electoral por campaña anticipada de candidatos de Morena en San Juan del Río.
Entre las evidencias documentadas figuran bardas alusivas con el nombre de un diputado federal morenista y la realización de eventos públicos antes del inicio formal del proceso electoral.
"Estamos recabando los medios probatorios necesarios. Lo que hacemos es llevar a un fedatario público para que dé cuenta de la existencia de todos estos elementos probatorios que el día de mañana pueden derivar incluso en la cancelación de una candidatura; pero eso serán las autoridades electorales quienes lo definan", señaló Arango García.
El dirigente panista calificó la campaña morenista como "mala y chafa" y sostuvo que no está generando impacto social, aunque precisó que eso no cambia la obligación de documentarla. Aclaró que Morena la desarrolla "no entre ellos" sino de cara a la ciudadanía, anticipándose a lo que corresponde hacer dentro del proceso formal.
El PAN, dijo, anunciará el momento en que presente formalmente la denuncia, una vez concluida la fase de acopio de pruebas.
Arango García fue cauteloso respecto a perfiles y fechas del proceso interno del PAN para 2027: indicó que el partido trabaja con el Instituto Nacional Electoral en la definición de fechas concretas para sus coordinaciones estatales y municipales, y que realizan levantamientos estadísticos para medir la competitividad de los perfiles.
Adelantó que el PAN tiene "altísima competitividad como marca y como perfiles" de cara al proceso, sin mencionar nombres.