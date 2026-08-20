San Juan del Río, 20 de agosto de 2026.- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Martín Arango García, estableció una distinción entre las cancelaciones de visa estadounidense por razones administrativas y las que el gobierno de Estados Unidos ha aplicado a funcionarios y allegados de Morena, a las que atribuyó vínculos con delincuencia organizada, narcotráfico y tráfico de armas.
"El tema no es que te quiten la visa. El tema es por qué te la quitan", afirmó Arango García, y contrastó el caso de una persona a quien retiraron el documento por llevar propaganda contra Donald Trump en su teléfono, con los casos de gobernadores de Morena y de Andy López Beltrán, a quienes describió como sancionados "por delincuencia organizada, por traficar drogas, por traficar armas, por realizar actos delictivos que implican prisión".
El dirigente panista hizo referencia a audios dados a conocer por el medio Latinus que, según señaló, documentarían nexos del "clan de Andy" con el Cártel Jalisco Nueva Generación en la operación de minas de donde se extrae el balastro utilizado en el Tren Maya.
Arango García citó ese material como evidencia del "por qué Estados Unidos hoy está actuando en consecuencia", aunque no ofreció verificación propia de los audios más allá de la publicación referida.
Respecto a Querétaro, el dirigente fue categórico: "Eso está descartado. De eso no se va a hablar, al menos no con los del PAN". Sostuvo que el estado es próspero precisamente porque mantiene distancia de los esquemas que, afirmó, caracterizan a los "narcogobiernos de Morena".