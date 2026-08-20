PAN: visas a gobernadores de Morena se cancelan por delincuencia, no por trámite

El dirigente estatal del PAN, Martín Arango García, diferenció las cancelaciones de visa por razones administrativas de las que el gobierno de Estados Unidos ha aplicado a funcionarios y allegados de Morena que, según afirmó, están vinculadas a delincuencia organizada y tráfico de drogas.

Martín Arango García, dirigente estatal del PAN en Querétaro, ofrece un mensaje acompañado de una integrante del partido.

Martín Arango García afirmó que debe distinguirse entre las cancelaciones de visas por motivos administrativos y los casos atribuidos a figuras de Morena, y sostuvo que en Querétaro descarta situaciones similares entre integrantes del PAN.

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Martín García Chavero
Por Martín García Chavero Ago 20, 2026
Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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San Juan del Río, 20 de agosto de 2026.- El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Martín Arango García, estableció una distinción entre las cancelaciones de visa estadounidense por razones administrativas y las que el gobierno de Estados Unidos ha aplicado a funcionarios y allegados de Morena, a las que atribuyó vínculos con delincuencia organizada, narcotráfico y tráfico de armas.

"El tema no es que te quiten la visa. El tema es por qué te la quitan", afirmó Arango García, y contrastó el caso de una persona a quien retiraron el documento por llevar propaganda contra Donald Trump en su teléfono, con los casos de gobernadores de Morena y de Andy López Beltrán, a quienes describió como sancionados "por delincuencia organizada, por traficar drogas, por traficar armas, por realizar actos delictivos que implican prisión".

El dirigente panista hizo referencia a audios dados a conocer por el medio Latinus que, según señaló, documentarían nexos del "clan de Andy" con el Cártel Jalisco Nueva Generación en la operación de minas de donde se extrae el balastro utilizado en el Tren Maya.

Arango García citó ese material como evidencia del "por qué Estados Unidos hoy está actuando en consecuencia", aunque no ofreció verificación propia de los audios más allá de la publicación referida.

Respecto a Querétaro, el dirigente fue categórico: "Eso está descartado. De eso no se va a hablar, al menos no con los del PAN". Sostuvo que el estado es próspero precisamente porque mantiene distancia de los esquemas que, afirmó, caracterizan a los "narcogobiernos de Morena".

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