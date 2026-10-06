San Juan del Río, 6 de octubre de 2026.- El diputado local Edgar Inzunza Ballesteros reportó 42 iniciativas en el Congreso del Estado: 20 propias y 22 trabajadas con otros diputados o con el grupo parlamentario de Morena. De ellas, dijo, 12 ya son una realidad.
Inzunza afirmó que su responsabilidad como legislador va antes del tema partidista, y que hay que saber diferenciar uno y otro para no entrar en conflictos.
La seguridad pública, dijo, encabeza lo que la gente pedía durante la campaña y sigue siendo la principal petición. A ella se suman el tema de las calles y la exigencia de que como legislador esté de manera constante en la colonia y en la comunidad.
El diputado aseguró haber estado en la calle, en las colonias y en las comunidades, y reconoció que aun así hay reclamos: quien no lo ve en el momento de su visita, explicó, piensa que no ha asistido.
Dijo escuchar las peticiones, las demandas y los reclamos hacia él y hacia la administración pública de cualquier orden de gobierno, y haber ayudado en gestiones con la ciudadanía.
Inzunza planteó reforzar su trabajo legislativo hacia finales de este año.