Shenzhen, 19 de noviembre de 2026.— Los presidentes de China, Xi Jinping; de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, se comprometieron este jueves a abrir un diálogo para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de armas atómicas, en la primera reunión trilateral entre los tres mandatarios, celebrada en Shenzhen, China, al margen de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

La cita, cuya fecha confirmó China tres días antes, duró alrededor de una hora y veinte minutos en el complejo Villa Kylin y concluyó con una declaración conjunta sobre la paz. En ella, las tres potencias nucleares reafirman que una guerra de ese tipo no puede ganarse y nunca debe librarse.

El texto incorpora un compromiso energético: los tres países prevén aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados en beneficio de todas las naciones, y subrayan la importancia de un flujo estable de energía.

El acuerdo llega en medio de la guerra en Irán y de las tensiones en el estrecho de Ormuz, ruta clave del crudo que se envía sobre todo a Asia.

Como miembros permanentes del Consejo de Seguridad, los tres líderes respaldaron una reforma de la ONU que le permita responder con mayor eficacia a los desafíos globales, sin apartarla de su misión de mantener la paz y la seguridad internacionales.

La declaración incluye un pasaje dirigido a la Corte Penal Internacional (CPI): sostiene que ese tribunal y otras estructuras similares no deben abusar de sus facultades, y defiende el principio del consentimiento de los Estados y el respeto a las inmunidades de los funcionarios estatales.

La CPI mantiene desde marzo de 2023 una orden de arresto contra Putin por crímenes de guerra relacionados con la invasión de Ucrania.

En sus intervenciones, Xi sostuvo que la interacción positiva entre los tres países es una obligación y no una opción, y abogó por la eliminación total de las armas nucleares.

Trump afirmó que Washington, Pekín y Moscú están en una posición única para reducir sus arsenales, aunque reconoció que es muy difícil renunciar a ellos una vez que se poseen. Putin destacó los intereses comunes de las tres potencias para resolver conflictos regionales como la guerra en Ucrania.

La declaración no establece fechas ni mecanismos para el diálogo nuclear, y del encuentro no surgieron acuerdos concretos sobre Ucrania. Antes de la reunión, la Casa Blanca había rebajado las expectativas de pactos inmediatos, en particular en materia de armas nucleares.