China, 18 de noviembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acordaron reunirse de nuevo en el Grupo de los Veinte (G20), que, según la presidenta, se celebrará en Mar-a-Lago, Palm Beach, Florida.

El acuerdo llegó al final de una reunión de alrededor de 20 minutos que se centró en los acuerdos comerciales entre ambos países.

Sheinbaum informó del encuentro durante un enlace desde Shenzhen con la conferencia matutina en Palacio Nacional. Explicó que le dio a Trump un panorama de las pláticas del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con sus homólogos estadounidenses, y resumió: «Podemos decir que vamos muy avanzados».

Ebrard dio una cifra de ese trabajo: lleva 56 reuniones técnicas con sus contrapartes en Estados Unidos. También dijo que Sheinbaum y Trump han construido una relación afectuosa y respetuosa.

Según la presidenta, por parte de Estados Unidos estuvieron en la reunión el secretario de Comercio, Howard Lutnick; el secretario de Estado, Marco Rubio; el subjefe de Gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y el representante comercial, Jamieson Greer.

«Fue una muy buena reunión, muy agradable. Estaba en muy buen ánimo el presidente Trump», dijo Sheinbaum.

La presidenta está de gira de trabajo en China en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026. Dijo que allí México ha recibido mucho reconocimiento: «Todo el mundo quiere saber de México, es un momento muy especial para nuestro país y México tiene una gran relación con todos los países y es reconocido por todo el mundo».

Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, aseguró que la relación con Estados Unidos sigue en un espacio de diálogo.

Agregó que, al mismo tiempo, México sigue profundizando sus relaciones con países de la región del Pacífico, de América Latina y de Asia.