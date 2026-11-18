Sinaloa y Michoacán, 18 de noviembre de 2026. La Secretaría de Marina inhabilitó tres laboratorios de metanfetamina, uno en Elota, Sinaloa, y dos en Tiquicheo, Michoacán, donde se aseguraron 2.4 toneladas de la droga, además de alrededor de mil litros reportados en el sitio de Elota, de acuerdo con el reporte que el Gabinete de Seguridad difundió el 17 de noviembre.

En el poblado de Tanques, en Elota, se aseguraron alrededor de mil litros y 800 kilogramos de metanfetamina, 800 litros de precursores químicos, 210 kilogramos de sustancias de uso dual y diversos materiales para elaborar drogas sintéticas.

El hallazgo de mayor volumen ocurrió en la localidad de Zirúcuaro, en Tiquicheo. Los dos laboratorios ubicados ahí guardaban alrededor de 1,600 kilogramos de metanfetamina, 10,830 litros de precursores químicos y cerca de 2,000 kilogramos de sustancias de uso dual, junto con tanques, reactores, materiales para fabricar estupefacientes y dos vehículos.

En la operación participaron también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. Las tres instalaciones fueron inhabilitadas para impedir que volvieran a operar, y el Gabinete de Seguridad calculó en 1,419 millones 256 mil pesos la afectación económica para las organizaciones criminales.

La metanfetamina, los precursores, las sustancias y los vehículos quedaron a disposición de las autoridades competentes, a las que corresponderá integrar las carpetas de investigación.