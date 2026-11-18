Querétaro, 18 de noviembre de 2026.- Cuatro personas fueron detenidas y dos inmuebles quedaron asegurados en diligencias que la Fiscalía General del Estado realizó al mismo tiempo en cuatro colonias de Querétaro y El Marqués, como parte de las acciones de Sinergia por Querétaro.
Los detenidos son Roberto “N”, Jesús Guillermo “N”, Juan Carlos “N”, alias “Payaso”, y Donovan “N”. A Jesús Guillermo “N” se le cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de amenazas. Los otros tres fueron detenidos por hechos relacionados con delitos contra la salud.
En El Marqués, las intervenciones se hicieron en las colonias Colinas del Lago y Hacienda La Cruz. En la capital fueron en San Antonio de la Punta y Mirador del Sol.
Según la Fiscalía, las diligencias dan seguimiento a distintas carpetas de investigación y cumplen mandamientos judiciales en los municipios de Querétaro y El Marqués.
En los domicilios se localizaron bolsas con una sustancia granulada con características de narcótico y paquetes de vegetal verde y seco con características similares.
También se encontraron una réplica de arma de fuego tipo pistola y diversos indicios. Todo quedó asegurado, junto con los dos inmuebles relacionados con las investigaciones. La dependencia no informó cuánto se aseguró ni en cuál de las colonias se encontró cada objeto.
Las acciones fueron encabezadas por personal ministerial y agentes de la Policía de Investigación del Delito (PID). Participaron en coordinación la Policía Estatal (POES), las policías municipales de Querétaro y El Marqués y el Ejército Mexicano, como parte del Gabinete de Seguridad.
La Fiscalía continuará con las investigaciones para determinar la situación jurídica de los detenidos y esclarecer los hechos. Las cuatro personas se presumen inocentes mientras una autoridad judicial no declare su responsabilidad.