Querétaro, 18 de noviembre de 2026.- La temporada del Buen Fin terminó sin incidencias en el municipio de Querétaro. Así lo informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPMQ), que vigiló del 13 al 17 de noviembre 43 corredores y 46 plazas comerciales en las siete delegaciones de la capital.
Para el dispositivo preventivo y de seguridad, la corporación usó a todo su personal policial, por instrucción del presidente municipal, Felipe Fernando Macías Olvera.
El operativo de seguridad del Buen Fin movilizó a todo el personal policial de Querétaro y contó con apoyo de unidades C16, Guardia Cívica, Vial y Auxiliar. rotativo.com.mx
Las unidades de monitoreo C16 se colocaron en las zonas donde se juntaba más gente. Ahí trabajaron junto con personal de Prevención Social, alumnos y personal operativo del Instituto Policial de Estudios Superiores, y agentes de las guardias Cívica, Vial y Auxiliar.
La SSPMQ también se coordinó con la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) delegación Querétaro. Además, mantuvo comunicación permanente con líderes y representantes de las plazas comerciales y con personal de empresas de seguridad privada.
Personal de Prevención Social de la SSPMQ difundió medidas de autocuidado y promovió la aplicación CuelgApp entre más de 32 mil personas durante el Buen Fin. rotativo.com.mx
Prevención Social repartió recomendaciones y medidas de autocuidado en centros comerciales y llegó a más de 32 mil personas. En esos recorridos promovió la descarga gratuita de CuelgApp, una aplicación que, según la dependencia, inhibe las llamadas de extorsión.