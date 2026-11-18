Madrid, 18 de noviembre de 2026. Un juez de la Audiencia Nacional de España admitió a trámite la querella de dos exempleadas de Julio Iglesias y abrió una investigación contra el cantante por presuntos delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante, que habrían ocurrido en sus residencias de República Dominicana y Bahamas a partir de 2021.

La resolución, fechada el 18 de noviembre, la firmó Antonio Piña Alonso, titular de la plaza 6 de la Sección de Instrucción del Tribunal Central de Instancia. El juez consideró que el relato detallado de las denunciantes y los indicios que lo acompañan son «suficientes para incoar el procedimiento», sin pronunciarse sobre su credibilidad.

No todo lo denunciado entrará a la causa. El juez rechazó investigar trata de personas con fines de trabajo forzoso o servidumbre y delitos contra los derechos de los trabajadores: sobre estos últimos, señaló que los sistemas legales de Bahamas y República Dominicana no tienen un delito equivalente y que, en el país dominicano, esas conductas corresponderían al ámbito administrativo laboral.

También fijó un límite temporal. Las lesiones y el trato degradante solo se investigarán por hechos posteriores al 5 de octubre de 2021, con un plazo de prescripción de cinco años; los anteriores contarán únicamente si forman parte de un delito sexual no prescrito. Sobre la prescripción de las agresiones sexuales, consideró prematuro pronunciarse.

El caso llegó al tribunal por la vía directa. En enero, la Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó las diligencias preliminares al estimar que los tribunales españoles no tenían jurisdicción sobre hechos ocurridos en el extranjero. Las mujeres, respaldadas por la organización Women's Link Worldwide, presentaron la querella el 3 de septiembre, y en octubre la Fiscalía cambió de criterio: sostuvo que la jurisdicción española sí aplica porque Iglesias es ciudadano español. Aun así, el juez dejó constancia de sus dudas sobre investigar desde España, ya que las pruebas y testigos clave están en Bahamas y República Dominicana.

Las denunciantes no recibieron la condición de testigos protegidas ni se dictó orden de alejamiento contra el cantante, porque el juez no encontró un riesgo actual para ellas. Sus datos de identificación y domicilios se mantendrán reservados y sus declaraciones se grabarán solo en audio.

Iglesias ha negado las acusaciones y ha rechazado haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a alguna mujer. Las dos exempleadas deberán comparecer en persona el 3 de febrero de 2027 para ratificar la querella.