Estados Unidos, 17 Nov 2026.- El gobierno de Estados Unidos anunció recompensas de hasta 20 millones de dólares por información relacionada con dos guatemaltecos acusados de narcotráfico internacional en la región fronteriza con México. Uno de ellos, Axel Bladimir Montejo Sáenz, alias «Mosh», ya fue detenido en San Diego, mientras Walfre Donaldo Calderón Calderón, conocido como «El Teniente Jr.», continúa prófugo.

El Departamento de Estado ofrece hasta 10 millones de dólares por información que conduzca a la condena de Montejo Sáenz y una cantidad igual por datos que permitan el arresto o la condena de Calderón Calderón. Ambas recompensas fueron anunciadas el 16 de noviembre mediante el Programa de Recompensas contra Narcóticos, en coordinación con autoridades federales estadounidenses.

Los dos guatemaltecos enfrentan acusaciones relacionadas con conspiraciones para distribuir cocaína destinada a Estados Unidos y operaciones de narcotráfico mediante embarcaciones. La Fiscalía federal del Distrito Sur de California señala que sus actividades están vinculadas con organizaciones criminales transnacionales relacionadas con cárteles narcoterroristas.

Montejo Sáenz, también identificado con el alias «Kraken», fue arrestado en San Diego por integrantes del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, por sus siglas en inglés), después de una investigación federal que se extendió durante varios años.

En su primera comparecencia ante una corte federal, celebrada el 9 de noviembre, se declaró no culpable de los cargos. Su audiencia de detención fue programada para el 17 de noviembre, a las 9:00 horas, ante el juez magistrado David D. Leshner.

La acusación formal contra Montejo Sáenz fue presentada el 1 de noviembre de 2018. Los fiscales le atribuyen participación en una red de distribución de cocaína con operaciones en Colombia, Ecuador, Guatemala, Costa Rica, El Salvador y México, entre otros lugares.

Durante las investigaciones, las autoridades estadounidenses aseguraron más de 5 mil 500 kilogramos de cocaína y 3.7 millones de dólares que relacionan con las actividades del acusado.

En caso de ser declarado culpable, Montejo Sáenz podría enfrentar una pena máxima de cadena perpetua y una multa de hasta 10 millones de dólares, de acuerdo con la legislación federal estadounidense.

El guatemalteco también figuraba entre las personas sancionadas por el Departamento del Tesoro desde marzo de 2022, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó a integrantes y colaboradores de la organización de narcotráfico Los Huistas en sus medidas contra el tráfico internacional de drogas.

Al anunciar la detención, el fiscal federal Adam Gordon sostuvo que todos los grandes narcotraficantes terminan enfrentando las consecuencias de sus actividades y afirmó que había llegado el turno del acusado.

Por su parte, Calderón Calderón enfrenta una acusación presentada el 31 de mayo de 2019 ante una corte federal de San Diego, relacionada con conspiración para distribuir cocaína destinada a Estados Unidos y posesión con intención de distribución a bordo de una embarcación.

Las autoridades estadounidenses lo identifican como presunto dirigente de una operación de narcotráfico asentada en el noroeste de Guatemala, cerca de la frontera con México.

Su acusación judicial se hizo pública en junio de 2025, después de un enfrentamiento armado ocurrido en Huehuetenango, Guatemala, en el que participaron fuerzas de seguridad mexicanas.

Durante ese enfrentamiento, registrado el 8 de junio de 2025, murió Baldemar Calderón Carrillo, alias «Don Valde», padre de «El Teniente Jr.» y señalado como principal acusado dentro del mismo expediente judicial.

Mientras Montejo Sáenz permanece bajo custodia estadounidense, Calderón Calderón continúa prófugo. La recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que permita su arresto o condena sigue siendo uno de los mecanismos anunciados por Washington para avanzar en el proceso judicial.

Las recompensas forman parte de un programa estadounidense mediante el cual, desde 1986, más de 105 integrantes de organizaciones criminales transnacionales y grandes traficantes de drogas han sido llevados ante la justicia. Según las autoridades federales, el gobierno ha pagado más de 200 millones de dólares en recompensas a lo largo de ese periodo.