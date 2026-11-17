Querétaro, 17 de noviembre de 2026.- El documental “Miradas escénicas. Testimonios de vida de Giancarlo Pulido” se estrenará durante el homenaje “Giancarlo querido”, que se realizará del 19 al 21 de noviembre con motivo del 15 aniversario luctuoso de Giancarlo Pulido Macías, que se cumplirá el 19 de diciembre.

Director de escena, dramaturgo, escenógrafo, actor y docente, a partir de 1994 impulsó la profesionalización de la enseñanza escénica en la hoy Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ).

Además del estreno del documental, el programa incluye la presentación del libro “Memorias escénicas, compendio de obras de Giancarlo Pulido”, el conversatorio “Inicios de la profesionalización de la enseñanza escénica universitaria y la creación de la carrera de técnico superior en actuación” y la lectura dramatizada de “Dulce y chocolate”, una de sus obras. El homenaje cuenta con apoyo de la Secretaría de Cultura del estado .

Pulido Macías nació en 1966 y murió el 19 de diciembre de 2011. Se formó en escenografía en la Escuela Nacional de Teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes. En 1994 ingresó a la entonces Escuela de Bellas Artes de la UAQ, donde fue gestor y artífice de la carrera de Técnico Superior de Actuación.

Según la semblanza difundida para el homenaje, con esa carrera el plan de estudios incorporó por primera vez la enseñanza de los elementos técnicos y de producción del trabajo escénico: escenografía, vestuario y maquillaje.

Más tarde cursó el Magíster en Artes, con especialización en Dirección Teatral, en la Universidad de Chile. En Santiago se presentaron dos de sus obras: “Dulce y chocolate” se estrenó en 2002 en el Teatro San Nicolás, y “¡Viva México, cabrones!” subió a escena al año siguiente en el Foro de la Universidad de Chile.

A su regreso a México, por sus méritos académicos, fue designado maestro de tiempo completo en la categoría VII, la más alta de la UAQ.

“¡Viva México, cabrones!” es una dramaturgia basada en “Ella” y “El rey”, dos canciones de José Alfredo Jiménez. La obra surgió de una amplia investigación semiótica sobre la música mexicana, que se publicó como libro con el título “La canción ranchera mexicana, fundamento estético, formal y temático para una puesta en escena”, bajo el sello editorial de la Fundación Universitaria de Derecho, Administración y Política.

Un año después de su muerte, su biblioteca especializada en artes escénicas fue donada a Cómicos de la Legua , que se presenta como la agrupación teatral universitaria más antigua de Latinoamérica.

En el mesón de esa compañía, “¡Viva México, cabrones!” subió a escena el 23 de septiembre de 2022, con dirección de Víctor Sasia.

El 14 de febrero de 2025, uno de los espacios académicos de la Facultad de Artes recibió su nombre como reconocimiento a su trayectoria, en una ceremonia en la que también se distinguió a otras figuras de la comunidad académica, artística y cultural de Querétaro.