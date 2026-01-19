Muestra Estatal de Teatro reúne a 2,390 personas en Querétaro

La METQ 2026 presentó 119 artistas de 20 compañías en 11 sedes de San Juan del Río y Querétaro del 14 al 18 de enero.

Ana Paola López Birlain durante clausura de la Muestra Estatal de Teatro Querétaro 2026
Presentación teatral durante la Muestra Estatal de Teatro. El evento reunió a 119 artistas en 11 sedes estatales.
Por Diario Rotativo Ene 19, 2026
Querétaro, 19 de enero de 2026. — La Muestra Estatal de Teatro Querétaro (METQ) 2026 concluyó con una asistencia total de dos mil 390 personas tras cinco días de actividades del 14 al 18 de enero.

El evento reunió a 119 artistas de 20 compañías teatrales en 11 sedes públicas y privadas de San Juan del Río y la capital del estado, informó la secretaria de Cultura estatal, Ana Paola López Birlain.

Ana Paola L\u00f3pez Birlain durante clausura de la Muestra Estatal de Teatro Quer\u00e9taro 2026 Ana Paola López Birlain, secretaria de Cultura de Querétaro, durante la clausura de la METQ 2026 tras la función "Anamnesis". rotativo.com.mx

El teatro queretano fortalece su identidad y capacidad de diálogo con la sociedad mediante distintas voces, generaciones y estéticas que convergen en este ecosistema artístico en constante transformación, precisó la funcionaria durante la clausura del evento tras la última función "Anamnesis".

La Secretaría de Cultura de Querétaro destacó que el lema "Viviendo la multiplicidad teatral en Querétaro" impulsa el talento artístico local. Las 20 compañías participantes presentaron propuestas que van de lo experimental a lo tradicional y de lo íntimo a lo espectacular, detalló la dependencia.

Ana Paola L\u00f3pez Birlain durante clausura de la Muestra Estatal de Teatro Quer\u00e9taro 2026 Asistentes durante las funciones de la METQ. El evento convocó a 2,390 personas del 14 al 18 de enero. rotativo.com.mx

"Desde la Secretaría de Cultura creemos firmemente que el teatro es una herramienta para construir comunidad y fortalecer la cultura de paz", aseguró López Birlain. El evento confirma que en Querétaro existe público y comunidad teatral con gran capacidad de convocatoria en distintas sedes de la entidad.

Las funciones se distribuyeron en 11 espacios culturales que permitieron el encuentro entre artistas y espectadores en San Juan del Río y la capital queretana durante la semana de actividades.

