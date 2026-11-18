Querétaro, 18 de noviembre de 2026.- Veracruz vino a buscar turistas queretanos con un argumento de cercanía: sus playas del Golfo de México están a unos 50 minutos de vuelo.

El secretario de Turismo veracruzano, Fidel Roji López, presentó en la capital queretana los atractivos de su estado e invitó a las familias a aprovechar la nueva conexión aérea de Volaris.

“Ya estamos muy cerca de Veracruz y ya estamos muy cerca de Querétaro, a través del vuelo de Volaris, a través de un vuelo que haces 50 minutos. O sea, tienes la playa a 50 minutos”, dijo.

Roji López afirmó que la oferta de su estado va más allá del mar. Además de 750 kilómetros de playas, mencionó zonas arqueológicas, destinos históricos y espacios naturales como El Tajín, Tlacotalpan, San Juan de Ulúa y Los Tuxtlas.

También presentó la gastronomía como uno de los principales motivos para viajar a Veracruz, con platillos típicos de sus distintas regiones. Sumó a la lista tradiciones y expresiones culturales como el baile de La Bamba.

Además de invitar a las familias, el funcionario pidió a los agentes de viajes que promuevan los atractivos veracruzanos. A su juicio, la nueva conectividad también es una oportunidad para fortalecer el intercambio de visitantes entre ambos estados.