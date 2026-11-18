Shenzhen, China, 18 de noviembre de 2026. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con Donald Trump en el hotel The Langham, sede de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en una conversación que ella misma había anticipado como corta y centrada en la revisión del T-MEC, el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

«Va a ser una reunión breve, y evidentemente, pues vamos a tratar el tema del Tratado», dijo a los reporteros antes del encuentro. Sobre si sería una bilateral formal, respondió: «Si es interés del presidente Trump, vamos a hablar de ello». El encuentro llegó tras días de incertidumbre sobre si habría un espacio bilateral en la agenda del mandatario estadounidense en China.

La conversación comenzó poco antes de las 18:00 horas locales, alrededor de las 04:00 del centro de México. Sheinbaum llegó primero, acompañada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y el canciller Roberto Velasco, y abandonó el hotel antes de las 19:00 sin hablar con la prensa.

El balance llegó después, por redes sociales: «Sostuvimos una muy buena reunión con el presidente Donald Trump y su equipo. Seguimos avanzando en la agenda común». Ni la mandataria ni el gobierno estadounidense dieron a conocer acuerdos concretos ni el detalle de lo conversado.

Un día antes, en la misma ciudad, Sheinbaum había sostenido la reunión con Xi Jinping, a quien invitó a visitar México en 2028, y otra con el primer ministro canadiense, Mark Carney.

Al terminar la conversación con Trump, la presidenta tenía programada la cena de jefes de Estado. La cumbre de líderes de la APEC concluye el 19 de noviembre; México será la sede del foro en 2028, después de Vietnam en 2027.