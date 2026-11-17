Shenzhen, China, 17 de noviembre de 2026.- El presidente de China, Xi Jinping, recibió a la presidenta Claudia Sheinbaum en la residencia oficial Qilin de Shenzhen, en una reunión bilateral al margen del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El encuentro llegó después de que México aprobara en 2025 aranceles de hasta 50% a ciertos productos de países con los que no tiene tratado de libre comercio, entre ellos China.

Sheinbaum calificó la visita como el inicio de una nueva era en la relación y dijo que ambos países comparten una visión de desarrollo y prosperidad.

Según la versión oficial china difundida por medios estatales, Xi se refirió a México y China como amigos y socios a uno y otro lado del Pacífico, dijo que Pekín mira la relación desde una perspectiva estratégica y de largo plazo y propuso llevarla a un nivel superior.

De acuerdo con los reportes oficiales del encuentro, la presidenta planteó ampliar la colaboración en manufactura, inteligencia artificial y agricultura, y sumar comercio, inversión y gestión del agua a la aplicación del Plan México.

En la lista también entraron ciencia, salud, cultura, turismo, mitigación del sargazo y energías limpias. Xi, por su parte, defendió profundizar la cooperación en infraestructura, tecnología y energía limpia.

Según la Presidencia de México, Xi pidió mantener la «confianza política mutua», reforzar los intercambios rumbo al 55 aniversario de relaciones diplomáticas, que se cumple en 2027, y coordinarse más en la Organización de las Naciones Unidas. El gobierno mexicano habló de dar continuidad institucional a los «acuerdos alcanzados», sin precisar cuáles.

Después del encuentro, Sheinbaum dijo a la prensa mexicana que fue «una reunión muy buena, muy cordial» y que se acordó fortalecer la cooperación en temas académicos, ambientales y en el desarrollo de trenes en México.

Con miras al aniversario, contó que pidió a Xi enviar un oso panda al zoológico de Chapultepec, y lo invitó a la cumbre de APEC de 2028, que tendrá sede en México.

Antes de la reunión, Sheinbaum había dicho que el comercio no sería el tema central y descartó que el acercamiento con Pekín afecte sus negociaciones con Washington. Estados Unidos recibe más del 80% de las exportaciones mexicanas, y los negociadores de ambos países discuten el futuro del T-MEC.

Horas antes del encuentro, en la sesión plenaria del APEC CEO Summit, la presidenta expuso ante empresarios el Plan México, que prevé 432 mil millones de dólares de inversión pública, mixta y privada en infraestructura entre 2024 y 2030.

El desglose incluye 42 mil millones para generación eléctrica, con la que busca sumar 32 mil megawatts de capacidad; 17 mil millones para transmisión y distribución; 8 mil millones para gasoductos; 43 mil millones para unos 2,500 kilómetros de trenes de pasajeros y carga en construcción, y 62 mil millones para carreteras y puertos.

En ese foro presentó el tren de mercancías del Corredor Interoceánico, que une el Pacífico con el Golfo de México, como el inicio de una alternativa al Canal de Panamá. «No venimos solamente a ofrecer oportunidades de inversión», dijo a los empresarios.

La cumbre de líderes de las 21 economías de APEC se celebrará el 18 y 19 de noviembre en Shenzhen; será la primera participación de Sheinbaum en el foro como presidenta.

Al término de la gira, la Presidencia deberá informar al Senado sobre los resultados y acuerdos del viaje; hasta ahora, el gobierno mexicano no ha detallado compromisos concretos.