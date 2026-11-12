Sheinbaum irá a Shenzhen con el Plan México y se reunirá con Xi

La presidenta participará en APEC del 17 al 19 de noviembre y sostendrá reuniones bilaterales con Xi Jinping, Canadá, Australia y Vietnam.

Mujer de vestido azul habla desde un podio ante seis personas sentadas, frente a un muro blanco con una bandera de México

La agenda incluye una reunión con Xi Jinping y reuniones bilaterales con Canadá, Australia y Vietnam.

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Mariana Torres García
Por Mariana Torres García Nov 12, 2026
Mariana Torres García

Joven periodista mexicana de 25 años que trabaja como reportera freelance para medios nacionales, cubriendo una amplia variedad de temas de actualidad. Su enfoque combina un estilo cercano y humano con la capacidad de analizar y explicar la información de manera clara y directa para el público digital.
Con una sonrisa cálida y una presencia profesional frente a la cámara, Mariana ha logrado conectar con las audiencias, entregando reportajes que van desde sucesos sociales y culturales hasta temas de interés general y actualidad nacional.

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- Noticias nacionales: política, sociedad, cultura y sucesos relevantes.
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coberturas en vivo.
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Ciudad de México, 12 de noviembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo participará del 17 al 19 de noviembre en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, China, donde presentará el Plan México y sostendrá una reunión bilateral con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping.

La mandataria tendrá además reuniones bilaterales con Canadá, Australia y Vietnam, informó. Puntualizará la importancia de la cooperación para el desarrollo.

Será oradora principal ante el Consejo Asesor de Negocios de APEC, que reúne a más de mil empresarios de 21 países, y participará en la plenaria de líderes.

Sobre la reunión con Xi Jinping, la presidenta detalló que México tiene interés en colaborar con China en hospitales inteligentes, desarrollo científico y tecnológico y fuentes renovables.

En medio ambiente, el planteamiento se centra en la economía circular y el manejo de la basura.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, subrayó la importancia de APEC 2026.

México fue elegido por unanimidad para presidir APEC en 2028 y será sede de la Cumbre de Líderes.

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