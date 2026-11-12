Ciudad de México, 12 de noviembre de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo participará del 17 al 19 de noviembre en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), en Shenzhen, China, donde presentará el Plan México y sostendrá una reunión bilateral con el presidente de la República Popular China, Xi Jinping.

La mandataria tendrá además reuniones bilaterales con Canadá, Australia y Vietnam, informó. Puntualizará la importancia de la cooperación para el desarrollo.

Será oradora principal ante el Consejo Asesor de Negocios de APEC, que reúne a más de mil empresarios de 21 países, y participará en la plenaria de líderes.

Sobre la reunión con Xi Jinping, la presidenta detalló que México tiene interés en colaborar con China en hospitales inteligentes, desarrollo científico y tecnológico y fuentes renovables.

En medio ambiente, el planteamiento se centra en la economía circular y el manejo de la basura.

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, subrayó la importancia de APEC 2026.

México fue elegido por unanimidad para presidir APEC en 2028 y será sede de la Cumbre de Líderes.