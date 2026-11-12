Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a una mujer en la colonia Ensueño por robo a comercio en la modalidad de fardería: de acuerdo con la corporación, intentó salir de una tienda sin pagar una licuadora.
Un reporte al Centro de Atención a Emergencias (CAE) 9-1-1 llevó a los oficiales hasta Prolongación Zaragoza.
Ahí, en una tienda de autoservicio, hicieron contacto con personal de seguridad privada, que refirió que la mujer intentó abandonar el establecimiento sin realizar el pago de un electrodoméstico.
La inspección dio con una licuadora en su posesión.
Como no fue posible corroborar el pago del artículo, la mujer fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que determinará su situación legal.