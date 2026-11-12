Licuadora sin pagar deja a mujer detenida en Ensueño, Querétaro

Personal de seguridad privada de una tienda sobre Prolongación Zaragoza refirió que intentó salir sin pagar; quedó a disposición de la Fiscalía.

Mujer con el rostro difuminado y las manos a la espalda, sujetada por una oficial de espaldas con chaleco de Policía Municipal, junto a una patrulla

La mujer fue detenida en la colonia Ensueño y quedó a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Se presume inocente en tanto la autoridad judicial resuelva su situación jurídica.

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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Nov 12, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 12 de noviembre de 2026.- Policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a una mujer en la colonia Ensueño por robo a comercio en la modalidad de fardería: de acuerdo con la corporación, intentó salir de una tienda sin pagar una licuadora.

Un reporte al Centro de Atención a Emergencias (CAE) 9-1-1 llevó a los oficiales hasta Prolongación Zaragoza.

Ahí, en una tienda de autoservicio, hicieron contacto con personal de seguridad privada, que refirió que la mujer intentó abandonar el establecimiento sin realizar el pago de un electrodoméstico.

La inspección dio con una licuadora en su posesión.

Como no fue posible corroborar el pago del artículo, la mujer fue detenida y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, que determinará su situación legal.

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