Detienen a hombre por robo simple de un carrito en Querétaro

Policías municipales localizaron a un hombre con un carrito en Boulevard de la Nación, tras un reporte de una tienda canalizado por el 9-1-1.

Elemento de la Policía Municipal de Querétaro y un hombre detenido, con el rostro difuminado, junto a una patrulla.
  • El hombre fue puesto a disposición de la FGEQ, que determinará su situación legal. Se presume su inocencia mientras la autoridad competente no determine lo contrario.
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Luis Martín García Chavero
Por Luis Martín García Chavero Oct 29, 2026
Luis Martín García Chavero
Periodista

Periodista mexicano, director y editor de Rotativo de Querétaro, medio de comunicación que fundó en 1990 y que se ha consolidado como una de las principales plataformas informativas de Querétaro y la región. Con más de tres décadas de trayectoria, ha dedicado su carrera a informar con rigor, independencia y compromiso social.

Inició como reportero en diversos periódicos estatales y nacionales, entre ellos El Periódico La Prensa, AM Querétaro, NOTICIAS y El extinto Corregidor, donde cubrió temas de actualidad, política y sociedad.

Como analista político y especialista en temas de seguridad, Luis Martín García Chavero ha desarrollado una amplia experiencia en el seguimiento de la seguridad pública en el Estado y la región, abordando problemáticas de delincuencia, estrategias gubernamentales y el impacto social de la violencia. 

Su cobertura periodística y análisis contribuyen a una comprensión profunda de los desafíos que enfrenta la sociedad queretana y mexicana en materia de seguridad.

Actualmente dirige y edita Rotativo de Querétaro, medio digital que combina noticias de última hora, análisis político y cobertura de eventos locales, nacionales e internacionales. 

Bajo su liderazgo, el portal se ha consolidado como un referente informativo confiable para lectores interesados en política, seguridad, economía, cultura y sociedad.

Además de su labor editorial, Luis Martín García Chavero es un analista político reconocido por su capacidad para explicar de manera clara y objetiva los acontecimientos que impactan a México y al mundo, con especial énfasis en la seguridad y la gobernabilidad.

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Querétaro, 29 de octubre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un hombre por el delito de robo simple en la colonia Misión Bucareli Sur, luego de un reporte emitido desde una tienda de autoservicio.

El aviso llegó a los policías por conducto del Centro de Atención a Emergencias (CAE) 9-1-1, desde donde fue canalizado a la corporación. Con apoyo de la tecnología enlazada, los oficiales localizaron al hombre sobre Boulevard de la Nación, donde llevaba en su posesión un carrito de supermercado, por lo que fue abordado de manera inmediata.

Al cuestionarle la procedencia del carrito, el hombre guardó silencio. Los policías confirmaron entonces con la persona reportante lo relativo a la propiedad del mismo, y esta manifestó su deseo de proceder legalmente.

Con esa manifestación, el hombre fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), instancia a la que corresponde determinar su situación legal.

Con la puesta a disposición, el caso pasa al ámbito ministerial: será la Fiscalía la que, en el ejercicio de sus atribuciones, resuelva lo conducente sobre el detenido. Mientras no exista una determinación de la autoridad competente, se presume su inocencia.

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