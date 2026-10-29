Querétaro, 29 de octubre de 2026.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro (SSPMQ) detuvieron a un hombre por el delito de robo simple en la colonia Misión Bucareli Sur, luego de un reporte emitido desde una tienda de autoservicio.
El aviso llegó a los policías por conducto del Centro de Atención a Emergencias (CAE) 9-1-1, desde donde fue canalizado a la corporación. Con apoyo de la tecnología enlazada, los oficiales localizaron al hombre sobre Boulevard de la Nación, donde llevaba en su posesión un carrito de supermercado, por lo que fue abordado de manera inmediata.
Al cuestionarle la procedencia del carrito, el hombre guardó silencio. Los policías confirmaron entonces con la persona reportante lo relativo a la propiedad del mismo, y esta manifestó su deseo de proceder legalmente.
Con esa manifestación, el hombre fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGEQ), instancia a la que corresponde determinar su situación legal.
Con la puesta a disposición, el caso pasa al ámbito ministerial: será la Fiscalía la que, en el ejercicio de sus atribuciones, resuelva lo conducente sobre el detenido. Mientras no exista una determinación de la autoridad competente, se presume su inocencia.