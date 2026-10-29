San Juan del Río, 29 de octubre de 2026.- Llantas reventadas, rines doblados y motociclistas que pierden el equilibrio al caer en un bache son el saldo cotidiano del asfalto deteriorado en la colonia La Peña, al oriente del municipio.

Vecinos de las tres secciones aseguran que el problema no distingue vehículo: golpea igual a quien maneja un auto que a quien va en moto.

Los baches recorren la avenida Francia, eje principal de la colonia, y las calles transversales como Fresno, Croacia y Brasil. En la primera, segunda y tercera sección, la mayoría de las vialidades presenta un gran número de huecos en el asfalto.

Un vecino que se mueve en automóvil ha sufrido daños en llantas por caer en uno de esos baches, y no ha sido el único en su familia: el auto de su padre también resultó afectado, con “un chipote” en una de ellas.

Según los vecinos, las reparaciones que se han hecho en las calles de La Peña son superficiales y duran poco. rotativo.com.mx

“La otra vez se me ponchó, bueno, se me reventó una llanta justamente por un bache porque el filo del bache la reventó”, explicó.

Para quienes circulan en motocicleta, el riesgo es mayor. Un motociclista entrevistado señaló que este sector suele ser de los más afectados, ya que al caer en un bache pueden perder el equilibrio y resbalar, por lo que están más propensos a sufrir accidentes.

Las motos, agregó, también pueden sufrir daños estructurales, como llantas rotas o rines doblados.

De acuerdo con los testimonios, algunas calles llevan años sin ser intervenidas y, las veces que se han reparado, el trabajo ha sido superficial: dura poco y los baches vuelven a aparecer. “En Fresno llevan como unos 10 años que no se ha bacheado, ni arreglado las calles”, aseguró uno de los entrevistados, conductor de motocicleta.

Un motociclista explicó que al caer en un bache puede perder el equilibrio y resbalar. rotativo.com.mx

Los conductores afectados, según el automovilista consultado, no suelen reportar los daños a las autoridades y prefieren pagar ellos mismos la reparación, porque existe la creencia de que no habrá una solución favorable para resarcirlos ni para arreglar las calles.

“Realmente cada que pasa algo así, lo que hacemos es arreglarlo nosotros mismos, nunca levantamos una queja”, detalló.

Uno de los vecinos hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen en cuenta la problemática y reparen los baches de la colonia.